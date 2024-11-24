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İran, Avrupa ile Nükleer Müzakerelere Yeniden Başlıyor

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İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya'nın Viyana'da nükleer müzakereleri yeniden başlatacağını duyurdu. Müzakerelerin İran'ın ulusal çıkarlarını gözeten bir diyalog çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya, İngiltere ve Fransa ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bölgesel ve uluslararası gelişmeler başta olmak üzere nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

İran, iki yıl aradan sonra Avrupa ülkeleriyle nükleer müzakerelere yeniden başlayacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, Almanya, İngiltere ve Fransa ile cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak müzakerelerin İran'ın ulusal çıkarlarını gözeten ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog politikası çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Bekayi, ayrıca bu görüşmelerin ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında gerçekleşen temasların devamı niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Toplantıda, Filistin ve Lübnan meseleleri gibi bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmeler de detaylı bir şekilde ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkeleri ile nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, İran'ın müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadığını belirterek, "Biz, baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız temelinde müzakere etmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Nükleer müzakereler

2015'te İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak 2018'de ABD, eski başkan Donald Trump yönetimi altında anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine İran, anlaşmadaki yükümlülüklerini aşamalı olarak durdurmuştu. Anlaşmayı canlandırmak için 2021 Nisan ayında Avrupa Birliği'nin koordinatörlüğünde Viyana'da müzakereler başlatılmıştı. 2022'de AB, taraflara bir taslak metin sunmuştu ancak müzakerelerde ilerleme sağlanamamıştı. ABD, İran'ın verdiği yanıtı "yapıcı" bulmadığını belirterek, anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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