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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından TSK Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını artırdı. Son düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilirken, Milli Savunma Bakanlığı, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 10 Pkk'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 9 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 2 gün önce üs bölgesine sızmaya çalışan Pkk'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede operasyonlarını artırdı.

HAVA HAREKATINDA 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik bir hava harekatı daha düzenlendi. Harekatta 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

"ÇELİKTEN PENÇELERİMİZ TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ PARAMPARÇA ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 74 OLDU

Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74 oldu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (3)

Okan Kocabas:

Yetmez

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Gökhan Eker:

30 senedir aynı masal sıktı artık

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Benim Kkk:

Durmadan devam edegiz

Yanıtla00
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