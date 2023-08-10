İngiltere ile Göç Anlaşması Hakkında Bilgi Verilmeli

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bugün basından öğrendik ki İngiltere ile ülkemiz arasında önemli bir anlaşma imzalanmış. İngitere'de göçü engellemekten sorumlu bakanlık bunu duyurmuş İngiliz basını bunu haber yapmış. Anlaşma önemli. Türkiye'de emniyet genel müdürlüğü içinde bir göçle mücadele için mükemmeliyet merkezi kurulacağını İngiltere'deki bakanlık açıklıyor. Bugün de İngiliz basınından alıp Türk basını haber yapmış. İngiltere'de bakanlık bunu açıklarken, İngiliz basını bunu duyururken maalesef Türkiye'de hiçbir yetkiliden ses çıkmıyor. Derhal kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor. TBMM'nin de bilgilendirilmesi gerekiyor. Nereden çıktı bu metin? Derhal Meclise bu metin gelmeli ve Meclisin onayı alınmadan da asla yürürlüğe konmamalıdır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de göçle mücadele için mükemmeliyet merkezi kurulacağını yönünde, İngiliz basınında çıkan bakanlık kaynaklı haberlere tepki gösterdi. Çakırözer, şunları söyledi:

"NEREDEN ÇIKTI BU METİN? DERHAL MECLİSE BU METİN GELMELİ VE MECLİSİN ONAYI ALINMADAN DA ASLA YÜRÜRLÜĞE KONMAMALIDIR"

"Bugün basından öğrendik ki İngiltere ile ülkemiz arasında önemli bir anlaşma imzalanmış. İngitere'de göçü engellemekten sorumlu bakanlık bunu duyurmuş İngiliz basını bunu haber yapmış. Bugün de İngiliz basınından alıp Türk basını haber yapmış. Anlaşma önemli. Türkiye'de emniyet genel müdürlüğü içinde bir göçle mücadele için mükemmeliyet merkezi kurulacağını İngiltere'deki bakanlık açıklıyor. Bu mükemmeliyet merkezine İngiltere finans desteği verecek, personel desteği verecek ve böylece Türkiye'den İngiltere'ye yönelik yasadışı göç engellenmiş olacak. Ancak İngiltere'de bakanlık bunu açıklarken, İngiliz basını bunu duyururken maalesef Türkiye'de hiçbir yetkiliden ses çıkmıyor. Bu anlaşmayı kim imzalamış, bu anlaşmanın şartları ne, içeriği ne, Türkiye hangi koşulalrı kabul ediyor, niye Londra'dan para desteği gelerek Türkiye'de bir merkez açılıyor emniyetin içerisinde bunların hiçbirini bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı suskun, Dışişleri suskun, İçişleri suskun, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği suskun. Hiçbirinden bir açıklama yapılmıyor. Ama biz haberleri İngiliz bakandan, İngiliz basınından öğreniyoruz. Derhal kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor. TBMM'nin de bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben Dışişleri komisyon üyesiyim mecliste. Böyle bir metin bugüne kadar önümüze gelmedi. Nereden çıktı bu metin? Derhal Meclise bu metin gelmeli ve Meclisin onayı alınmadan da asla yürürlüğe konmamalıdır."