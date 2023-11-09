İngiltere'de Filistin yanlısı gösteriler İçişleri Bakanı ile Başbakanı karşı karşıya getirdi

İngiltere'de düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler, İçişleri Bakanı Suella Braverman ile Başbakan Rishi Sunak arasında gerilime neden oldu. Braverman, Londra polisini taraf tutmakla suçlarken, Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada makalenin onaylanmadığı belirtildi. Braverman'ın polisin çifte standart uyguladığını iddia etmesi, bazı milletvekilleri ve emekli emniyet müdrüleri tarafından kınandı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Braverman'ın görevden alınmasını istedi.

İngiltere’de 7 Ekim sonrası düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler Başbakan Rishi Sunak ile İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı karşı karşıya getirdi. Braverman, yazdığı bir makalede Londra polisini “taraf tutmakla” suçladı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada ise “Üzerinde anlaşılmış bir makale değil” denildi.

Bakan Braverman bugün Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, Filistin yanlısı gösterileri, “nefret yürüyüşleri” olarak nitelendirdi.

Braverman, başkent Londra'da Cumartesi günü için planlanan Filistin yanlısı yürüyüşün de engellenmesi çağrısı yaptı.

Polisi “çifte standart” uygulamakla suçlayan Braverman, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini “kayırdığını” iddia etti.

Braverman daha önce de birçok kez, benzer yürüyüşlere karşı harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı.

Makaleyle ilgili olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada ise “Braverman’ın yazısı Başbakanlık tarafından onaylanmadı” ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de bazı milletvekilleri ile emekli emniyet müdrüleri, Braverman’ı, Londra polisi üzerinde baskı kurmakla suçlayarak kınadı.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da, Başbakan Sunak’a, İçişleri Bakanı Braverman’ı görevden alma çağrısı yaptı.

Starmer, Braverman’ın polisin otoritesini zayıflattığını savundu, Sunak’ı “zayıf davranmakla” suçlayarak eleştirdi.

İngiltere'de bazı çevreler, Cumartesi günü yapılacak yürüyüşün, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 105. yılı vesilesiyle yapılacak anma törenleriyle aynı gün düzenlenecek olması nedeniyle de engellenmesini istemişti.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley ise Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşünü yasaklamak için ellerinde "henüz" neden olmadığını söylemiş ve iki etkinliğin birbirinden ayrı tutulacağı yolunda güvence vermişti.

Londra’da bazı sağcı gruplar da Cumartesi günü sosyal medya üzerinden toplanma çağrısı yapıyor.

English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) kurucusu Tommy Robinson, sosyal medya hesabı X üzerinden, 1. Dünya Savaşı kurbanlarını anma anıtı çevresinde toplanma ve “İngiliz halkının mutlu olmadığını gösterme” çağrısı yaptı.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman’ın gelecekte iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri olabilmek için siyasi bir hedefle hareket ettiği yorumları da yapılıyor.

BBC Politika Muhabiri Chris Mason'ın analizi:

Suella Braverman’ın İçişleri Bakanı olmasından bu yana, söylenemezi söyleme ayrıcalığı vardı.

Braverman, başka siyasilerin ancak özel konuşmalarda söyleyeceği şeyleri kamuoyu önünde söyleyebildi.

Başka siyasilerin, özel konuşmalarda bile söyleyemeyeceği şeyleri de kamuoyu önünde söyleyebildi.

Peki bu ayrıcalığa sahip olduğunu nasıl biliyoruz?

Çünkü bu sözleri söylemek onun için görevden alınmak anlamına gelmiyordu.

Birçokları bu çıkışları, onun bir gün Muhafazakar Parti’yi yönetme arzusunda olması ile birbirine bağladı.

Bu arzu gerçek.

Herhangi bir kamu görevlisinin polisin dürüstlüğünü sorgulaması büyük kriz yaratacaktır.

Ama bunu İçişleri Bakanının yapması inanılmaz.

Suella Braverman bugün manşetlerde ve bu ilk kez de olmuyor. Aynı şekilde son kez de olmayacak.