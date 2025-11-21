Haberler

İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı

İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı Haber Videosunu İzle
İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin İmralı'ya gidecek komisyona heyet vermeme kararının ardından Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup, CHP'nin ilçe başkanlığı binasına saldırdı. Grup, parti tabelalarını söküp kırdı.

  • CHP, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete temsilci göndermeyeceğini açıkladı.
  • CHP'nin kararının ardından Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup, CHP'nin ilçe binasını bastı ve parti tabelalarını söküp kırdı.
  • DEM Parti, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına tepki gösterdi.

CHP, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyaretle ilgili tavrını netleştirdi. Grup Başkanvekili Murat Emir, partinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini duyurdu.

VAN'DA CHP'NİN İLÇE BİNASINA SALDIRI

CHP'nin kararının ardından Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup, CHP'nin ilçe binasını bastı. Grup, parti tabelalarını söküp kırdı. Grubun, "Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeyen CHP'yi burada istemiyoruz" sözleri dikkat çekti.

"MİLLETİMİZ RAZI DEĞİLDİR"

Öte yandan CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmadıklarını ifade eden Emir, "CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız. Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir. Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir" şeklinde konuştu.

CHP'DEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA: TEKNOLOJİYİ KULLANALIM

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'li komisyon üyeleri ile birlikte TBMM'de açıklama yaptı.

Emir'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugünkü toplantının milletin gözü önünde açıkça yapılması gerektiğini düşünüyoruz. CHP olarak biz on yıllardır Kürt sorunu olarak bilinen sorunun konuşularak çözülebileceğini söyleyegelen partiyiz. Bu nedenle komisyona katkı verdik ancak kapalı kararı çıkınca katılmamızın doğru olmayacağına karar verdik. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık için Kürt meselesini demokratik yollardan çözmeye her zaman söyledik. Dün olduğu gibi bugün de barış için atılacak samimi adımların sonuna kadar yanındayız. Milletimize karşı sorumluluğumuzun gerekliliği olarak komisyonda olacağız. İmralı'ya gidişin tarihi kavşak olarak nitelendirilmesi komisyonun kuruluş amacına uygun değildir. Komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 vekilimizin adaya gitmesi yerine teknoloji kullanılarak daha kolay yöntem kullanmak mümkündür. Hatırlatmak isteriz; bugün herkesin ne diyeceğini beklediği CHP kapatma kararıyla karşı karşıya. Partimiz her şeye rağmen demokrasi ve çözüm umuduyla komisyonda kalmaya devam etmektedir. Partimiz ülkemize barışı da demokrasi ve adaleti getirecek güce sahiptir."

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı almasına DEM Parti'den ilk tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar, doğru tarafta duranlar yazar. Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (54)

Haber YorumlarıMelih İnce:

muhalefet bu ülkede hep beceriksizdi. bugün terörün bitmesi siyasetüstü bir konu olduğu ortadayken takındıkları tutum berbat ötesi. silahlar susmalı, aması fakatı olmaksızın

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme532
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Senim urtulus receren Ataturk recetesidir abd kullasi sozdexmilliyetciler ile siyasalzidncilerden medet umanalr her daim avcunu yalamislardir sen ana recete istikametinde hukumetler arzulamazsan,burnun pislige batar batar cikar sonra pqrcalanirsin da nedneini bile cozecek takatin kalmaz yok olur gidersin

yanıt62
yanıt28
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Recetesi Ataturk olmayanlar her daim batmaya,mahkumdur o recete sayesinde 100 yildir dimdik ayaktasin o receteyi attigin an bitmissin,demektir tabi bolucu degilsen din devleti sacmaligi ile yatip kalkmiyorsan demek istedigime kulak kabartiesin bakin bakalim Ataturk istikametinden nasilda saptirildi ulke ekonomi egitim yargi bilerek bitirildi bunu anlamamak icin ahmak,olmak,lazım,

yanıt62
yanıt38
Haber YorumlarıC. K.:

adı süreç diyip yumuşatmayın. teröristle pazarlık olmaz. Ülkenin en büyük sorunu öncelikli ekonomi, devletin denetleme mekanizması çökmüş durumda her yerden yolsuzluk akıyor. Sağlık ve eğitim sistemi çok kötü durumda. Şimdi sen benim Türk Silahlı Kuvvetleri başarısız oldu 40 senedir boşa şehit vermişiz 23 sene sonra hükümet ve ortağı yeni fark etti kusura bakmayın mı diyorsun

yanıt68
yanıt20
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

Tarih boyunca Türkiyeyi bu duruma getiren CHP dır.Tabiki Terör işine gelir.İşte CHP şimd biti

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme307
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Dünyadan habetsiz kendi kendini kafaya almak nasıl bir duygu acaba

yanıt80
yanıt19
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Sana beyin alacağım aha boyle beyincik

yanıt40
yanıt8
Haber YorumlarıHakan Acar:

qm2zgydsp8: bu durma getiren Ananın ... anladın mı ? ve senin gibilerdir..şimdi bul beni istersen hesapları dökelim...

yanıt25
yanıt7
Haber YorumlarıAtakan şanlı:

Sadece üç cümle kurmuşsun.Toplam sekiz adet imla hatası var.Ana dilini yazamayacak durumdasın.Bunlara rağmen, düşüncelerinin olması “mucize”. Hangi seçmen kitlesindensin diye sormaya da hiç gerek yok.

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıMustafa Dayi:

Akp picleri secim öncesi chp ye vatan haini diyordu..kim hain helsl CHP

yanıt1
yanıt2
Tüm 54 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce haddini aştı: Onları döveriz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: CHP, İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadık

CHP'li Sezgin Tanrıkulu açıkladı: İmralı'ya gidilmesine karşı çıkmadık
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.