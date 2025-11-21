İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı

CHP, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyaretle ilgili tavrını netleştirdi. Grup Başkanvekili Murat Emir, partinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini duyurdu.

VAN'DA CHP'NİN İLÇE BİNASINA SALDIRI

CHP'nin kararının ardından Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup, CHP'nin ilçe binasını bastı. Grup, parti tabelalarını söküp kırdı. Grubun, "Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeyen CHP'yi burada istemiyoruz" sözleri dikkat çekti.

"MİLLETİMİZ RAZI DEĞİLDİR"

Öte yandan CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmadıklarını ifade eden Emir, "CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız. Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir. Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir" şeklinde konuştu.

CHP'DEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA: TEKNOLOJİYİ KULLANALIM

Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'li komisyon üyeleri ile birlikte TBMM'de açıklama yaptı.

Emir'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugünkü toplantının milletin gözü önünde açıkça yapılması gerektiğini düşünüyoruz. CHP olarak biz on yıllardır Kürt sorunu olarak bilinen sorunun konuşularak çözülebileceğini söyleyegelen partiyiz. Bu nedenle komisyona katkı verdik ancak kapalı kararı çıkınca katılmamızın doğru olmayacağına karar verdik. CHP olarak tarihsel bir tutarlılık için Kürt meselesini demokratik yollardan çözmeye her zaman söyledik. Dün olduğu gibi bugün de barış için atılacak samimi adımların sonuna kadar yanındayız. Milletimize karşı sorumluluğumuzun gerekliliği olarak komisyonda olacağız. İmralı'ya gidişin tarihi kavşak olarak nitelendirilmesi komisyonun kuruluş amacına uygun değildir. Komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 vekilimizin adaya gitmesi yerine teknoloji kullanılarak daha kolay yöntem kullanmak mümkündür. Hatırlatmak isteriz; bugün herkesin ne diyeceğini beklediği CHP kapatma kararıyla karşı karşıya. Partimiz her şeye rağmen demokrasi ve çözüm umuduyla komisyonda kalmaya devam etmektedir. Partimiz ülkemize barışı da demokrasi ve adaleti getirecek güce sahiptir."

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı almasına DEM Parti'den ilk tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar, doğru tarafta duranlar yazar. Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak." dedi.