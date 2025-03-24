İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yolsuzluk nedeniyle Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

SİLİVRİ'YE GİRİŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ne giriş anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu, mahkeme sonrası saat 16.00 sıralarında cezaevine getirildi. İmamoğlu'nun ellerinde kelepçe olmaması dikkat çekti.

CEZAEVİNDEN İLK MEKTUP

Öte yandan cezaevinden ilk mektubunu da paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun, Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI HALK TARAFINDAN SEÇİLDİ"

Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart'ta CHP'li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

"AKŞAM SİZİ SARAÇHANE'DE İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30'da sizi Saraçhane'de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

"ÇATIŞMALARDAN UZAK DURUN"

Sevgili Gençler! Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür."