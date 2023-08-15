İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP'de genel başkanlık için hangi adayı destekleyeceksiniz?

CHP'de "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" sözleriyle megakent için yeniden aday olacağını duyurdu. Bir gazetecinin yönelttiği "CHP kurultayında hangi adayı destekleyeceksiniz, bu isim Özgür Özel olabilir mi?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel'dir" dedi.

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de "değişim" için kollarını sıvayan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını açıkladı. CHP genel başkanlığı için de adı geçen İmamoğlu açıkladığı karar sonrası bir gazetecinin yönelttiği "Başkan adayı olmayacağınıza göre CHP kurultayında hangi adayı destekleyeceksiniz, bu isim Özgür Özel olabilir mi?" sorusuna da "CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel'dir" yanıtını verdi.

BASIN TOPLANTISIYLA YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs genel seçimleri kaybetmesinin ardından CHP'ye yönelik değişim çağrısı ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların görüş ve önerilerini toplamak üzere internet sitesi açmasının ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıkladı.

"İSTANBUL'U BİR KEZ DAHA SAVUNMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"

İmamoğlu, "Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli. CHP, ikinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması zorunluluktur. CHP'liler bu yüksek kazanma arzusu ile bilinci ile hareket etmek mecburiyetindedir. Belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bütün örgütümüz bu değişim sürecini uyum içinde tamamlamak ve çalışmak zorundadır. İstanbul'a hizmet dünyaya hizmettir. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağına söz verdim. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene olduğu gibi 16 milyona hizmet için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi CHP'lilerle, farklı partililerle gönül vermiş arkadaşlarla yola çıkıyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA SORULDU: BAŞKANLIK İÇİN KİMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ?

Basın toplantısının soru cevap kısmında gazeteci İsmail Saymaz'ın yönelttiği "Konuşmanızla İBB için aday olduğunuzu açıklamış oldunuz bu durumda 29 Mayıs'ta ilan etmiş olduğunuz değişim çağrısının muhatabı ve taşıyıcısı kim olacak? Yani CHP ekim ayının sonunda kurultaya gidiyor, bu durumda kurultayda herhangi bir adayı (Kendiniz aday olmayacağınıza göre) destekleyecek misiniz? Bu isim acaba Özgür Özel mi olacak yahut bir başka isim mi? Doğal olarak bir diğer sorum da şu. Kurultaydan sayın Kılıçdaroğlu tekrar lider olarak çıktığında bu sizin de aday olacağınız yerel seçimleri nasıl etkiler?" sorusuna da yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "İsmail Bey bütün soruları bitirdi galiba. Ben 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem hala oradayım.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA 4 KEZ İLETTİM"

Bu mücadeleyi sürdüreceğimi konuşmamda da söyledim. Tabii bugünden varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değildir, süreç olgunlaşacaktır. Şu anda kongreler sürüyor. Ben burada bu açıklamaları yaparken özellikle başta İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşümün içinde olduğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda, bu kritik evrede yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilinciyle dolu olduğunun da altını çizmek isterim. İfade edeyim ki bu değişim ve dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimin birebir kendi isteğimle, kendi talebimle 4 kez sayın genel başkanımıza ilettim. Tekrar bu iletimi burada ifade edeyim.

"CHP'NİN TARİHİNİ BİLEN, GEÇMİŞİ TERTEMİZ EVLATLARI VARDIR"

O da şudur ki; ben hala sayın genel başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir, başkaları da vardır. Bunlar zaman içinde konuşulur."