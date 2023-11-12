İmamoğlu: Kurultay günü yapılan, "Kılıçdaroğlu çekilecek" paylaşımıyla ilgim yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay gecesi, "ekremedit" isimli hesaptan yapılan, "İmamoğlu'nun önerisiyle Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklindeki paylaşıma ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Hiçbir ilgim ve ilham yok. İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez." dedi. Kurultayda Özgür Özel'e genel başkanlığı kaptıran Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşım için, "Bu tweet çok ağırıma gitti. Bu yüzden ikinci turda adaylıktan çekilmekten vazgeçtim" demişti.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçimler öncesi "ekremedit" isimli hesaptan yapılan, "İmamoğlu'nun önerisiyle Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" paylaşımıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İmamoğlu, "Hiçbir ilgim ve ilham yok. İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez." ifadelerini kullandı.

CHP'de geçtiğimiz hafta yapılan 38. Olağan Kurultayı'na yaşanan tartışmalar damga vurdu. Onlardan birisi de ikinci tura kalan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "ekremedit" adlı hesaptan paylaşım oldu. Paylaşımda, " Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" ifadeleri yer aldı. Herkes Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceğini düşünürken, CHP'nin eski lideri bunu yapmadı.

Kurultay'da divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu söz konusu paylaşımla ilgili ilk kez konuştu. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İmamoğlu, kendisinin bir ilgisinin olmadığını kaydetti. İmamoğlu, şunları söyledi: "Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz. Bu tarz yakıştırmalar olunca üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez. Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarışmıştı.İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 alırken; ikinci turda ise Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy almıştı. Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu.

İkinci tur öncesi sosyal medyada "ekremedit" hesabından yapılan söz konusu paylaşım ortalığı karıştırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, genel başkan adayı Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu o gece yaşananlarla ilgili şunları söylemişti: "Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim.Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu."