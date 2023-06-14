Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu''ndan ilk sözler: Güzel olacak her şey

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrıları yapılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve her fırsatta değişim mesajı veren İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara'da görüştü. 2 saatlik görüşmenin ardından İstanbul'a dönen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara''nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri''nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

28 Mayıs''taki Cumhurbaşkanı Seçimleri''nden sonra 3''üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu''nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

"GÜZEL OLACAK HER ŞEY"

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00''da İstanbul Havalimanı''na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu''nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM''deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.