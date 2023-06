Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk sözler: Güzel olacak her şey

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrıları yapılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve her fırsatta değişim mesajı veren İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara'da görüştü. 2 saatlik görüşmenin ardından İstanbul'a dönen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.