Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl aralık ayında açıklanan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) skorlarına göre, Türkiye'nin Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında yer aldığını, bunun kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu bildirdi.

Tekin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Kütüphaneleri İstanbul Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim, öğretim süreçlerinde son 20 yılda devrim niteliğinde işler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin 2002 öncesinde eğitim göstergelerinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında alt sıralarda yer aldığını, derslik, öğretmen ve fiziki kapasite bakımından büyük ilerleme kaydedildiğini dile getiren Tekin, ülke genelinde 750 bin sınıfın olduğunu, 2002 yılında ise yaklaşık 350 bin dersliğin bulunduğunu aktardı.

Bakan Tekin, "Rakama böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor ama şöyle bakarsak, o 350 bin dersliğin yaklaşık yarısının deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek, 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik var. Şimdi ben bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. Yani o günden kalma 150-160 bin dersliğimiz var ama bugün 750 bin dersliğimiz var." ifadesini kullandı.

2003'ten bu yana eğitim bütçesinin kamu harcamalarında ilk sırada yer almasının Türkiye'nin demokratikleşme ve kalkınma göstergeleri açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Tekin, eğitimde ayrımcı uygulamaların kaldırıldığını vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası eğitim göstergelerinde yükseliş gösterdiğinin altını çizen Tekin, OECD Genel Sekreteri'nin Türkiye için "Son 10 yılda Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı" değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Geçen yıl aralık ayında açıklanan TIMSS skorlarına göre, Türkiye, Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. İnşallah 8 Eylül tarihinde de 2025, yani geçtiğimiz yıl bugünlerde uyguladığımız, PISA skorları açıklanacak ve orada da OECD Genel Sekreteri'nin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki çok iyi bir derece bekliyoruz." diye konuştu.

Tekin, eğitim alanındaki dönüşüm sürecinde siyasi iradenin yanı sıra eğitim bürokrasisi ve mülki idarede görev yapan yöneticilerin de önemli katkılarının olduğuna dikkati çekti.

Yusuf Tekin, Türkiye'nin 81 ilindeki valilerin, eğitimi öncelikli gündem maddesi haline getirmesinin, kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu ifade etti.

"50 yılda 50 kütüphane" projesi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise vakfın 50. yılı kapsamında planlanan çalışmaların deprem nedeniyle yeniden şekillendirildiğini, bu süreçte özellikle deprem bölgesindeki okullara öncelik verdiklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin desteğiyle 36'sı deprem bölgesinde, 1'i Afrin'de, 15'i de İstanbul'da olmak üzere toplam 52 kütüphane kazandırıldığını aktaran Erdoğan, projelerin Milli Eğitim Bakanlığıyla istişare içinde ve ihtiyaç önceliğine göre yürütüldüğünü belirtti.

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ndekinin proje kapsamındaki en büyük kütüphane olduğunu anlatan Erdoğan, "Ülkemizin güzide okullarından, önemli okullarından bir tanesi. 420 metrekarelik kütüphaneyi yapmış olduk. En büyük kütüphane de burası, onun için açılışımızı burada yapıyoruz. Çocuklarımıza, okullarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İlim Yayma Vakfı ile Cemiyetinin yıllardır eğitimde fırsat eşitliği ve bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar belki milyonu aşkın öğrenciye üniversite, lise düzeyinde burs, konaklama imkanı sağlamış, binlerce, on binlerce akademisyene proje destekleri, yurt dışı eğitim destekleri sağlamış İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı inşallah bu kütüphaneyle birlikte buradan geçecek bütün öğrencilerin de hayatına dokunmuş olacak. Şunu özellikle eklemek isterim: Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatınız ve ondan sonrası için, özellikle akademik kariyer düşünen arkadaşlarımızın her zaman yanında olmak istiyoruz. Binlerce öğrenciye her yıl burs veriyoruz. Bunların içerisinde İlim Yayma Cemiyetimizle yaptığımız ortaokul ve lise düzeyindeki İstanbul'da 3000 yetim öğrenci arkadaşımızı burslandırıyoruz. Biz, İlim Yayma Vakfı olarak 4000 kadar lise, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencisini her yıl burslandırıyoruz. Burslarımızı takip edin, araştırma desteklerimizi, akademisyenliğe adım atarsanız muhakkak takip edin. Çok başarılı, parlak öğrencilerimiz yurt dışında belli eğitim imkanlarını kazanırlarsa onlara da yönelik kısmi desteklerimiz söz konusu. Bunları hatırlatmak istiyorum."

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'da kitap sayısının son üç yılda önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Kentte 6,5 milyon olan kitap sayısının son 3 yılda 7 milyon 300 bin daha arttığını belirten Gül, "Dolayısıyla kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz hamdolsun kalmadı. Güncel kitapları temin etmeye devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"Hiçbir öğrenciyi öğretmensiz, hiçbir okulu kitapsız bırakmamak için çalışıyoruz"

Bakan Yusuf Tekin, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eğitimde önceliklerinin çocukların nitelikli eğitim alması ve okulların fiziki imkanlarının güçlendirilmesi olduğunu belirten Tekin, kütüphane yatırımlarının da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Öğretmen atamaları ve müfredat çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda ve veriye dayalı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tekin, hiçbir öğrenciyi öğretmensiz, hiçbir okulu kitapsız bırakmamak için çalıştıklarını anlattı.

Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

Program kapsamında mehteran ve folklor ekipleri gösteri sundu. Farklı liselerden gelen öğrencilerin teknoloji atölyelerinde geliştirdiği projeler tanıtıldı.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, öğrencilerin tasarımlarını inceleyerek bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Korosu müzik dinletisi sundu. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar okuldaki kütüphaneyi gezdi.

Törene, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bazı hayırseverler, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.