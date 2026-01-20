İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

İletişim Başkanı Duran, Suriye sınırında bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Duran, "Şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, terörle mücadeledeki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur." dedi.

BAYRAĞIMIZI GÖNDERDEN İNDİRDİLER

DEM Parti, bu hafta grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Toplantının ardından ortalık karıştı. Suriye ordusunun YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarına tepki göstermek isteyen bir grup sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup Türk bayrağını hedef alarak gönderden indirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HAİN SALDIRI, AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

"HER ALÇAKLIK, KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

"KARANLIK ODAKLARIN DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."