İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mahallenizde Her Olumsuzluğu Bizimle Paylaşın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programına katıldı. Programa Bakan Yerlikaya ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye artık siyasi istikrarsızlıklara kapı aralayan, sık hükümet değişikliklerini, koalisyon krizlerini, toplumsal kutuplaşmaları geride bırakmıştır. Bugünün Türkiye'si, her bir vatandaşının sesine kulak veren, halkın iradesini merkeze alan, demokratik işleyişin, bürokratik vesayetin pençesi altında gasp edilmesine, asla ama asla taviz vermeyen bir Türkiye'dir. Bu yüzden AK Parti Teşkilatı, millete hizmet için gönül vermiş her bir mensubuyla, önüne çıkan her türlü zorluğu ve engeli aşarak kararlılıkla hedefine odaklanmaktadır. Çünkü bizim ülkemize, aziz milletimize borcumuz var. İçişleri Bakanlığı olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde, her caddesinde suç ve suçlulara karşı kararlılıkla bir mücadele yürütüyoruz. Organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, kamu düzenini bozmaya yeltenen, mahallelerimizin huzurunu bozmaya kalkan, hiç kimseye müsamaha göstermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, huzurun ve güvenin temeli sokaklardır, mahallelerdir. Bu yolda en güçlü paydaşlarımız da sizlersiniz. Siz mahalle temsilcilerimizle birlikte; siyaseti zirveye taşıdığımız gibi, suçun kökünü de de birlikte kazıyoruz. Kazımaya da devam edeceğiz" dedi.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, TÜM İNSANLIK ADINA SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım. Bir tehlike mi var? Bir şüpheli mi gördünüz? İhmal etmeyin. 112'yi arayın. Bir ihbar, bir canı kurtarabilir. Bir çağrı, bir suçu önleyebilir. Bir hatırlatma, bir uyarı, binlerce insanın güvenliğini sağlayabilir. Biliyorum, bu konulara karşı çok duyarlısınız. Ancak sizlerden bu konuda daha fazla destek bekliyoruz. Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu, her potansiyel riski bizimle paylaşın. Zehir tacirlerine karşı NARVAS Projesini geliştirdik. Konum bazlı 'Vaka Analiz Sistemi' olan NARVAS; '112 ve Uyuma Mobil Uygulaması' üzerinden gelen narkotik ihbarların çok daha etkin analizini sağlıyor. NARVAS'a yapacağınız her ihbar, sadece gençlerimize değil; geleceğimize de umut olacaktır. Çünkü uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.