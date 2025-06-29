İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mahallenizde Her Olumsuzluğu Bizimle Paylaşın

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mahallenizde Her Olumsuzluğu Bizimle Paylaşın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı üzerine konuştu ve vatandaşlardan mahallerindeki olumsuzlukları bildirmelerini istedi. Yerlikaya, Türkiye'nin artık siyasi istikrarsızlıklara kapı aralamadığını vurguladı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım. Bir tehlike mi var? Bir şüpheli mi gördünüz? İhmal etmeyin. 112'yi arayın. Bir ihbar, bir canı kurtarabilir. Bir çağrı, bir suçu önleyebilir. Bir hatırlatma, bir uyarı, binlerce insanın güvenliğini sağlayabilir. Biliyorum, bu konulara karşı çok duyarlısınız. Ancak sizlerden bu konuda daha fazla destek bekliyoruz. Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu, her potansiyel riski bizimle paylaşın" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul' programına katıldı. Programa Bakan Yerlikaya ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye artık siyasi istikrarsızlıklara kapı aralayan, sık hükümet değişikliklerini, koalisyon krizlerini, toplumsal kutuplaşmaları geride bırakmıştır. Bugünün Türkiye'si, her bir vatandaşının sesine kulak veren, halkın iradesini merkeze alan, demokratik işleyişin, bürokratik vesayetin pençesi altında gasp edilmesine, asla ama asla taviz vermeyen bir Türkiye'dir. Bu yüzden AK Parti Teşkilatı, millete hizmet için gönül vermiş her bir mensubuyla, önüne çıkan her türlü zorluğu ve engeli aşarak kararlılıkla hedefine odaklanmaktadır. Çünkü bizim ülkemize, aziz milletimize borcumuz var. İçişleri Bakanlığı olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde, her caddesinde suç ve suçlulara karşı kararlılıkla bir mücadele yürütüyoruz. Organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, kamu düzenini bozmaya yeltenen, mahallelerimizin huzurunu bozmaya kalkan, hiç kimseye müsamaha göstermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, huzurun ve güvenin temeli sokaklardır, mahallelerdir. Bu yolda en güçlü paydaşlarımız da sizlersiniz. Siz mahalle temsilcilerimizle birlikte; siyaseti zirveye taşıdığımız gibi, suçun kökünü de de birlikte kazıyoruz. Kazımaya da devam edeceğiz" dedi.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, TÜM İNSANLIK ADINA SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Hattı'nı daha etkin kullanalım. Bir tehlike mi var? Bir şüpheli mi gördünüz? İhmal etmeyin. 112'yi arayın. Bir ihbar, bir canı kurtarabilir. Bir çağrı, bir suçu önleyebilir. Bir hatırlatma, bir uyarı, binlerce insanın güvenliğini sağlayabilir. Biliyorum, bu konulara karşı çok duyarlısınız. Ancak sizlerden bu konuda daha fazla destek bekliyoruz. Mahallenizde gördüğünüz her olumsuzluğu, her potansiyel riski bizimle paylaşın. Zehir tacirlerine karşı NARVAS Projesini geliştirdik. Konum bazlı 'Vaka Analiz Sistemi' olan NARVAS; '112 ve Uyuma Mobil Uygulaması' üzerinden gelen narkotik ihbarların çok daha etkin analizini sağlıyor. NARVAS'a yapacağınız her ihbar, sadece gençlerimize değil; geleceğimize de umut olacaktır. Çünkü uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın

Çin'den dünyayı tedirgin eden uyarı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci, gözaltına alındı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.