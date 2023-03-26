İbrahim Kalın'dan eski YÖK Başkanı'nın Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili sözlerine tepki: Siyasetin seviyesini düşürüyor

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere kilitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması sosyal medya üzerinde çeşitli tartışmalara konu oldu. Katıldığı canlı yayında bu konuya değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyaset adına bir kayıptır" dedi. Kalın, eski YÖK Başkanı Özcan'ın diploma açıklamasına da "Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor" tepkisinde bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yeniden gündeme geldi.

ESKİ YÖK BAŞKANI: ARADIM AMA BULAMADIM

Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olup olmamasıyla ilgili açıklama yapan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, görev yaptığı sürede diplomayı çok aradığını ancak bulamadığını açıkladı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Özcan'ın bu sözleri kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Marmara Üniversi'nden açıklama yapıldı. Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı. Açıklamada, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı. Üniversitenin açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girerek Erdoğan'ın diplomasına ilişkin belgeleri paylaştı. Paylaşılan belgelerde Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı.

ÜNİVERSİTEDEN YENİ AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440-677 no'lu belgenin, Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.

İBRAHİM KALIN'DAN İDDİALARA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara katıldığı NTV canlı yayında yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyaset adına bir kayıptır" diye konuştu.

ESKİ YÖK BAŞKANI'NA TEPKİ: BU TÜR HAMLELER SİYASETİN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bu konudaki bilgi ve belgelerin, üniversitenin verdiği diplomanın, kayıtların ortada olduğunu, Marmara Üniversitesinin bununla ilgili açıklama yaptığını, İletişim Başkanlığının da gerekli belgeleri yayımladığını dile getiren Kalın, eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın bu konudaki açıklamalarına şaşırdığını ifade etti. Özcan'ın açıklamalarını "zihin bulandırmaya yönelik" diye niteleyen Kalın, bu tür hamlelerin siyasetin seviyesini düşürdüğünü söyledi.

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