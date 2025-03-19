İBB'ye operasyon bu görüntüyle başladı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 100'den fazla kişi hakkında verilen gözaltı kararı İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı kararları İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak verildi.

GÖRÜNTÜLER OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlere günler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti. Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyordu. Konu yargıya taşınırken CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedilen 'para sayma' görüntülerine dair yargılama süreci, 22 sanığın duruşmasıyla başladı. Süreç devam ederken bugün İBB'ye operasyon düzenlendi.

İBB'ye operasyon bu görüntüyle başladı

NE İLE SUÇLANIYORLAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu hem Terör Suçları Soruşturma Bürosu hem de Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu şüpheliler, "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak" ile suçlanıyor. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmamoğlu "suç örgütü lideri şüpheli" olarak nitelendirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN İSİM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker.

İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK YASAK

İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İBB'ye operasyon bu görüntüyle başladı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

KIMSE KENDINI KANDIRMASIN ..SOKAKTAKI 15 YASINDAKI COCUGADA SORSANIZ BU OPARASYONUN NEDEN YAPILDIGINI BILIR...DEVLET AYRIDIR HUKUMET AYRI..BU HUKUMETIN SALTANATINI DEVAM ETTIREBILMEK ICIN BASLATTIGI BIR OPARASYONDUR..ALET OLMAYIN BOYLE BIR SEYE BU ULKE HEPIMIZIN

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Adamın yüz ifadesi bile ben sahtekarım diyor milyonlarca insan da bu adama güveniyor. Mansur iyidir bu adama güvenmeyin.

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Haber YorumlarıErdogan Sınag:

neden bu zamana kadar yapılmadı da şimdi yapılıyor ben sahsi adıma konuşuyorum Ekrem başkanın böyle birseyle bağlantısı olduğuna inanmıyorum yazık ülkem adına çok çok üzülüyorum

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Vallahi İmamoğlu nun İBB den 7 yılda çaldığını Tayyip 23 Senede çalamadı. o paralar ne öyle!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Deccalede sira gelicek

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Ekooooo, kel göründü Eko...

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Haber YorumlarıÖzgür Özdemir:

Görüntülerdeki para ne kadar yapar, bir daire alır mı? Bir daire parası için mi bu kadar gürültü?

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Haber YorumlarıTurgut Alperen:

Devlet başta sadece izler, sen nasılsa bir şey yapan yok sanırsın meydanı boş görünce istediğin gibi hareket edeceğini zannedersin. Zamanı geldiğinde devlet bi selâm çakar, hadi bakayım neye uğradığını şaşırırsın. Helal olsun devletime o işini bilir, daha neler çıkacak bakalım.

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Haber YorumlarıAlya asdf:

Adamlar İbb'yi soyup soğana çevirmiş . Körü körüne destekleyenler var.

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