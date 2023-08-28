İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının köpeği belediye çalışanına saldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Thor isimli köpeği belediyede çalışan aynı kadına 2. kez saldırdı. İddiaya göre, belediye, Park ve Ağaç A.Ş.'de temizlik görevlisi olarak çalışan kadına yardımcı olmak yerine işten kovdu. Yaşadığı olayı anlatan personel Hacer Demirlendi, "2. kez yaralanmama rağmen mağdur edildim. Hiçbir destek görmediğim halde bir de bu olaydan dolayı işimden çıkarıldım" dedi.

Olay, 1 Ağustos günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un belediye bahçesinde güvenlik amaçlı beslediği Thor isimli köpeği belediyeye bağlı Park ve Ağaç A.Ş.'de temizlik görevlisi olarak çalışan Hacer Demirlendi isimli kadına 2. kez saldırdı. Saldırı sonrası bacağından ağır yaralanan personel, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra aynı bahçede çalışmak istemediğini şeflerine bildiren personel, mobing uygulanarak çalışması istenildi. Hiçbir yardımda bulunmayarak aynı bahçede görevine devam etmesi istenilince Demirlendi hakkını aramak için şikayetçi oldu. Şikayetçi olduktan hemen sonra işten kovulduğunu söyleyen Demirlendi yaşadığı durumu anlatarak hukuki sürecin avukatları vasıtasıyla başlatılacağını ve yasal hakkını arayacağını ifade etti.

"Beni işten atmakla tehdit ettiler"

Yaşadığı olayı anlatan Park ve Ağaç A.Ş.'de temizlik görevlisi olarak çalışan Hacer Demirlendi, "Mina Türk bahçesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken Murat beye ait olduğu söylenilen Thor isimli köpek ilk kez beni elimden ısırmıştı. O olayı örtbas ettiler. Doktora falan gitmemiştim. O şekilde tekrar şeflerimin baskısıyla 5-6 ay orada çalıştım. Daha sonra oradan görevden alıp başka bahçeye verdiler. 1 yıl başka parkta çalıştım. Sonra tekrar bu sene Mayıs ayında o köpeklerin bulunduğu bahçeye göndermek istediler. Ben korkuyorum yapamam dedikçe bana mobing uygulayıp tutanak tuttu şefim. Beni işten atmakla tehdit ettiler. Beni insan kaynaklarına gönderdiler. Çıkışımı vermek istediler. Ben yalvardım çıkarmasınlar diye. Sağlık sıkıntılarım var başka yerde çalışamazdım ihtiyacım vardı. Şefim Serkan bey, Şilan hanım Hakkı bey hepsi bana gideceksin çalışacaksın yoksa işten ayrılacaksın dediler. Elimin resimlerini gösterdim bu gerekçe değil dediler. Ben tekrar aynı bahçede işe başladım. 1 Ağustos salı sabahı ben yine aynı yolumdan geçerken orada hiçbir güvenlik görevlisi yoktu köpeğin bağlı olmadığını söylemediler. Saldırgan oldukları için akşam 17.00'de serbest bırakıp sabah 06.00'da kafesine koyuyorlarmış. O gün de görevliler koymamış. İş başı yapmak için giderken Thor isimli köpek bana saldırdı. Üstüme atlayınca yere düştüm. Sol ayağımdan diz kapağıma kadar defalarca ısırdı. Hastaneye kaldırıldım. İş kazası tutanağı tutuldu. Aşılarımı oldum. Sonra işe gittim halimi gösterdim ve eve geldim. 2 gün istirahat ettim" diye konuştu.

"Murat Ongun'sosyal medyada duyulmasın olay' demiş"

Demirlendi, "Bir tanıdığım vasıtasıyla avukat buldum. Görüştüm. Murat Ongun 'sosyal medyada duyulmasın olay' demiş. Ne talep ediyorsa yerine getirelim demiş. Avukat da talebimi sordu. Ben de hastane masraflarımı karşılasınlar ve içeride çalışabileceğim bir görev versinler dedim. İsteklerim karşılanacak dediler. Karşılamadılar. 15 Ağustos'ta gidip şikayetçi oldum. Şikayetçi olduktan sonra bana rapor getirmemi istediler. İçeride çalıştırmak için. Ben de gidip rapor aldım. Teslim ettim haber gelecek dediler ve gelmedi. Bu arada psikolojim bozulduğu için psikiyatriye gittim. Beni çağırdılar. Sonra 'çalışıyorsan parkta çalış çalışmıyorsan işten çıkarırım' dedi müdür. Ben de bu şekilde beni işten mi çıkaracaksınız dedim. 'Bunu hiç ortaya bile sürmem sağlık durumunu gerekçe göstererek seni işten çıkartırım' dedi. 'Çıkışını veriyorum. Git imzanı at' dedi bana. Ben de imzalamayacağımı söyledim. Sözleşmeli personelim ben. Tek taraflı fesh edildi. İmza atmayacağımı söyleyince sinirlenip beni odadan çıkardı. Orada Büşra diye biri var beni odaya alıp 'çıkış işlemlerin için imza atman gerekiyor' dedi. Ben yine atmayacağımı söyledim. Sonra zaten kendileri çıkışımı verdi. Avukata vekalet de verdim. Dava açacak. Murat beyin köpeği olduğu söyleniyordu. Herkes de böyle söylüyordu. Bu köpekle de ilgileniyordu. Ben de 2. kez yaralanmama rağmen mağdur edildim. Hiçbir destek görmediğim halde bir de bu olaydan dolayı işimden çıkarıldım" dedi. - İSTANBUL