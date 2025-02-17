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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi soruşturması tamamlandı. İmamoğlu hakkında "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Ayrıntılar geliyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Yapın yapın biz bunun hesabını sandıkta sorarız.

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Haber Yorumlarıosman baglar:

Ekrem İmamoğlucu değilim ama bu zihniyetiniz ülkeyi böldü herkes birbirine düşman ettiniz .. ne demişti kralımız taraf olmayan bertaraf olur.. çok yazık

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Haber YorumlarıFA null:

ohh yee men

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Haber YorumlarıKaan Gün:

Atın içeriye baştakiler neyse bunlarda az değil hepsi aynı yiyin birbirinizi

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

OOOHHH

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Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

imamoğlu 3 ay kadar yatıp çıkar birde şiir okur chp iktidarda

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