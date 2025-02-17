İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

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