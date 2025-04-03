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Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın X hesabından yayınladığı video kısa sürede gündem oldu. "Güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Akar'ın bıyık bıraktığı dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

"NE ANTİ-SEMİTİZİM NE SOYKIRIM"

Akar "İstikbalimiz ve torunlarımızın geleceği, ülke ve devletimizin bekası, asil milletimiz 86 milyon vatandaşımızın refahı için; azim ve kararlılıkla, dün de bugün de kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın, Allah'tan korkarak, kuldan utanarak yönetimde daima adalet esas alınmış, yaratılana yaratandan dolayı saygı duyulmuştur: Ne anti-semitizim ne soykırım !

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içinde başta bağımsız ve tarafsız yargı olmak üzere, anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, ileri teknoloji savunma sanayisi ile Türkiye Yüzyılında terörsüz büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla başaracağız. Yaşasın söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye! Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalilerinizin ve Sayın Hanımefendi'nin Ramazan Bayramını tebrik ederiz."

VİDEOYU İZLEYENLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Akar'ın sözleri kadar son görüntüsü de büyük ses getirdi. Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı Akar'ın bıyık bırakmaya başladığını fark ederken çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yapınca görüntüler viral oldu.

Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Geç bile kaldı kavrulmuş badem..

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Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Badem bıyık.

Yorum Beğen160
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Haber YorumlarıBülent Bey:

15 Temmuzun gizemlisi. Hangi tarafa çalıştığı belli olmayan..

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıBülent Bey:

Bunları nasıl yetiştiriyorlar gerçekten alkışlamak lazım. Aynı torna tezgahından geçiyorlar. Çapları da aynı

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMustafa Gül:

15 Temiz hayini

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bir gözünün altı şiş gibi...niye aceeebaa..

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Bunun kizinin diplomasi da iptal edilmeli. Biyoloji bolumunden tip bolumune gecis yapan ogrenci mi olur ?

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Haber YorumlarıVeysel N:

badem

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıSitaxda Uyandim:

Elden ayaktanda düsmüs ,Kahramda yok artik, ortalikda isidli gibi gezin bakalim mööö

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gereken evrakları tamam

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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