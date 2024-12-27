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Hulusi Akar: 3. Dünya Savaşı ortamına girdik

Hulusi Akar: 3. Dünya Savaşı ortamına girdik
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, katıldığı bir konferansta, '3. Dünya Savaşı başladı mı?' sorusuna yanıt verdi. Akar, "Savaş 3'e ayrılır, hazırlık safhası vardır, savaşın kendisi ve bittikten sonra yaraları sarma safhası vardır. Şu an hazırlık safhası var. Taraflar da bu anlayışla olabildiğince ihtiyatlı bir şekilde ilerliyorlar. Fakat bir savaş ortamına girdiğimizi bilelim" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulunan Akar, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"ZALİMLER ER VEYA GEÇ BELASINI BULUR"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde ' Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri' konulu konferans gerçekleştirdi. Türkiye'nin dış politikasına dair açıklamalarda bulunan Akar, Suriye meselesine değinerek ülkesini terk eden Beşar Esad'ı eleştirdi. Türkiye'nin geçmişte birçok kez Esad'la temaslarda bulunup ilişkileri düzeltmek istese de bir türlü sonuç alamadığını açıklayan Akar, "Biliyorsunuz bir çocuk 15 Mart 2011'de bir çocuk duvara yazı yazdı. O çocuğu katlettiler. Onun devamında 8 Aralık 2024'e kadar gelişmeler oldu ve 61 yıllık Esad rejimi yerle bir oldu. Zalimler mutlaka belasını bulur, er veya geç. Biz Türkiye olarak başlangıçtan beri her türlü nezaketi gösterdik. Diplomatik ilişkiler çerçevesinde ilişkilerimizi düzeltmek için Esad ile birçok temaslar oldu. Fakat bunların hiçbiri karşılık görmedi, geldikleri nokta da malum" ifadelerini kullandı.

"DURUM ÇOK HASSAS TİTİZLİKLE TAKİP ETMEK LAZIM"

Akar, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

"Enkaz bırakarak ülkelerini terk ettiler. Biz her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduk. Burada Suriye Milli Ordusu var. SMO hiçbir şekilde Wagner gibi değil, herhangi bir şekilde yapay bir oluşum değil. Bu Esad'a karşı Suriye içinde muhalefetin ordusu, bizzat Suriye'nin bağrından çıkmış olan ordu. Ahmet Hüseyin eş-Şara şu anda yönetimin başında ve verdiği talimatlarla bütün silahlı gurupların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanma kararını verdi. Suriye toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade ettiler. Bunlar önemli açıklamalar. Suriye içerisindeki çeşitli 13 gurubu topladılar. Bu guruplar batılıların kayıtlarında terörist olarak kayıtlıydı. Bu guruplar Askeri Operasyon Komutanlığı adı altında toplanıp 21 Kasım'da bir operasyon başlatıldı. Umulmadık bir şekilde Şam'a kadar gitti. Şu anda kurdukları düzen çerçevesinde Türkiye her türlü insani desteği sağlıyor. Milli İstihbarat Başkanımız ve Dış İşleri Bakanımız görüştü. Birçok ülke oraya heyetler gönderdiler, tanıdılar. Ahmet Hüseyin eş-Şara'nın yaptığı açıklamalar gerçekten önemli. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli, hiçbir teröriste imkan ve fırsat verilmeyecek. Buna PKK ve YPG de dahil. Türkiye olarak destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz. Fırat'ın batısında PKK ve YPG kalmadı. Doğusunda hala var, bunların silah bırakması için mevcut yönetim teklifte bulundu. Durum çok hassas titizlikle takip etmek lazım"

"3. DÜNYA SAVAŞI ORTAMINA GİRDİK"

Sıkça sorulan "3. Dünya Savaşı başladı mı" sorusuna cevap veren Akar, "Birçok kez soruluyor, 3. Dünya Savaşı başladı mı diye. Savaş 3'e ayrılır, hazırlık safhası vardır, savaşın kendisi ve bittikten sonra yaraları sarma safhası vardır. Şu an hazırlık safhası var. Karşılıklı olarak konuşma, görüşme var. Herkes birbirleriyle temasta, ittifaklar kurulmaya çalışılıyor. Bazı protokoller yapılıyor. İletişimin bu denli yüksek olduğu ve silahların anormal bir şekilde öldürücü gücünün arttığı bir dönemde gerçekten tetiğe basmak zor. Dolayısıyla taraflar da bu anlayışla olabildiğince ihtiyatlı bir şekilde ilerliyorlar. Fakat bir savaş ortamına girdiğimizi bilelim" dedi.

"YPG VE PKK ARASINDA BİR FARK YOK"

Batılı devletlerin YPG'yi kendi çıkar amaçları doğrultusunda kullandığını fakat YPG'nin de PKK gibi bir terör örgütü olduğunu söyleyen Akar, "Ukrayna ve Rusya savaşıyor peki Amerika savaşta mı, değil. Ama savaşta. Avrupa savaşta mı, değil ama savaşta. Çünkü her şeyiyle savaşın içerisindeler. Dolayısıyla savaş ilan etmeden savaşta oluyorlar. Bunun devamında da şöyle bir şey var. Ben savaşayım ama savaşmayayım. Bunun adı da 'vekalet savaşları'. Dolayısıyla PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'yi kendi amaçları için kullanıyorlar. Türkiye'yi bölmek için, engellemek için kullanıyorlar. Tekrar söyleyeceğiz PKK'nın YPG'den hiçbir farkı yok. Amerikalı ve Avrupalı muhataplarımızla konuşurken PKK'nın YPG'den bir farkı olmadığını söylüyoruz, 'YPG farkı bir şeydir' demeyin diyoruz. YPG ile çalışmak zorundayız derseniz yanlış ama çalışın. Ama siz derseniz ki PKK'nın YPG'den farkı yok o zaman kavga ederiz" şeklinde konuştu.Türkiye uluslararası arenada söz sahibi ülke konumundaTürkiye'nin geldiği noktada gurur duyulması gerektiğini belirten Akar, "Türkiye'nin tarihiyle, değerleriyle, nüfusuyla, coğrafyasıyla, etkin, caydırıcı ordusuyla büyük bir devlet olduğunu hissedin. Eksiklerimiz var mı, var. Fakat bizim tarihimizden aldığımız ilhamla, asil milletimizin sevgisi ve duasıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allahın izni ile tüm eksikliklerimizi tamamlayıp çok daha iyi noktaya geleceğiz" dedi.

PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ'ın kullanılarak Türkiye'ye zarar verilmek istendiğinin altını çizen Hulusi Akar, şöyle devam etti:

"Bunlara meydan vermeyeceğiz. Silahlı kuvvetlerimizle devamlı mücadele fakat bir yandan da 85 milyonun tek yürek tek yumruk olması lazım. Bu da eğitim, insan ve vatandaş olma şartıyla olacak. Bu şekliyle Türkiye geldiği noktada gerçekten gurur verici seviyededir. Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Türkiye'yi seversiniz, sevmezsiniz fakat Türkiyesiz bir hesap yapamazsınız. Türkiye ile mutlaka konuşmanız, anlaşmanız lazım, Türkiye'nin onayının olması lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Hükümet düşürecez diye memleket satacak adamlar ile savaşa girilmez paşam ayıklamak gerek dikkatli olmak gerek

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Haber YorumlarıKral Çplak:

Senle girmeseydik bu ortama iyiydi

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Haber YorumlarıEyubi:

arkadaşlar ını satan adamdan bir şey çikmaz

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

SMO diyorlar ama içinde binlerce orta Asya, Çin uygurdan ve Türkiye’den giden terörist var.

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Haber YorumlarıNevin Adanir:

İşte bu kadar.NOKTA!!!!!!

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