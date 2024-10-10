Hulusi Akar'dan Fransa ile Ortak Güvenlik Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, " Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması, hem kendi geleceğimiz hem de oradaki masum insanlar bakımından büyük öneme haizdir." dedi.

Akar, Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede Akar, Fransa'nın, Filistin konusunda İsrail'e yönelik aldığı tedbirlerden dolayı mutluluk duyduklarını; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'de bir an önce siyasi çözüme geri dönülmesi yönündeki açıklamaları ile İsrail'e silah ambargosu çağrısını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Gazze'de akan kanın durması için bir an önce ateşkes görüşmelerinin başlaması gerektiğini, bu konuda Fransa'nın tarihine yaraşır şekilde öncü olmasını beklediklerini ifade eden Akar, "İnsan hakları, evrensel değerler konusunda Fransa'nın ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bizim için Fransa'nın yeri ayrı ve önemli. Çünkü sizlerle diplomatik, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz 600 yıllık bir geçmişe dayanıyor. NATO içerisinde de müttefik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fransa'da 400 bine yakını çifte vatandaş olan yaklaşık 1 milyon Türk var. Yanlı ve olumsuz kararların engellenmesinde ilk şart diyaloğun artırılmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin uzun süredir birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğini belirten Akar, bu mücadelede hiçbir şekilde uluslararası hukuka aykırı bir durum olmadığının, Birleşmiş Milletler'in ilgili maddeleri çerçevesinde sınırların güvenliğini sağlamakta azimli ve kararlı olduklarının altını çizdi. Akar, "Ülkemize karşı kullanılan PKK, YPG, PYD, DEAŞ gibi örgütlerin hepsine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek." dedi.

Akar, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırının aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun da sınırı olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bir anlamda AB'nin de NATO'nun da güvenliğini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu konuda dostlarımızdan, Fransa başta olmak üzere müttefiklerimizden karşılıklı anlayış, işbirliği bekliyoruz. Filistin meselesinde de ateşkesin sağlanması için hep beraber gayret etmeliyiz. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması, hem kendi geleceğimiz hem de oradaki masum insanlar bakımından büyük öneme haizdir." değerlendirmelerinde bulundu.

Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyelerinden oluşan heyetin başkanı Christian Cambon da iki ülke arasında tarihten gelen bir işbirliği bulunduğunu; ortak bakış açısıyla pek çok konuyu paylaştıklarını söyledi.

Türkiye ile Fransa arasındaki barış ve güvenlik konularındaki diyaloğun önemli olduğunu dile getiren Cambon, "Türkiye'nin bu bölgede gösterdiği çaba ve üstlendiği rol konusunda hassasız. Biz de Türkiye'nin sağladığı katkılara destek oluyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadele sonucunda milyonlarca sığınmacıyı ağırladığını ve bunu tamamen insani bir bakış açısıyla yürüttüğünü asla unutmuyoruz. Bu sorunun tüm kıta için bir sorun teşkil ettiğinin farkındayız. Hep birlikte bu sorunu çözmek için harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.