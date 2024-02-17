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HSK, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlattı

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Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyla ilgili göreve iade kararı vermesi sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 387 isim hakkında inceleme başlattı.

Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Danıştay'ın tepki çeken kararının ardından HSK konuyla ilgili harekete geçti. HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlatıldığını duyurdu.

HSK, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlattı

DANIŞTAY'IN GÖREVE İADE KARARI

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, ve söz konusu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ziyaretleri sonrası Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararını değerlendirmişti.

HSK, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Danıştay'ın takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com Haber Merkezi / Salih Söğüt - Politika

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