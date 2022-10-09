HDP'li milletvekili Ömer Öcalan'dan polis teşkilatını hedef aldı: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenmek istenen ve HDP'li isimlerin de katıldığı bir yürtüyeşe polis müdahale etti. 20 kişi gözaltına alındı, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in ayağı kırıldı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ise polis teşkilatını hedef alarak, Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlenmek istendi. Ancak HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyeşe polis müdahale etti.
Olayda 20 kişi gözaltına alınırken, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.
Polislerle kısa bir tartışma da yaşayan HDP'li Ömer Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.