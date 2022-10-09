HDP'li milletvekili Ömer Öcalan'dan polis teşkilatını hedef aldı: Yapılandırılmasında rol oynayacağız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenmek istenen ve HDP'li isimlerin de katıldığı bir yürtüyeşe polis müdahale etti. 20 kişi gözaltına alındı, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in ayağı kırıldı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ise polis teşkilatını hedef alarak, Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlenmek istendi. Ancak HDP'li isimlerin de katıldığı yürüyeşe polis müdahale etti.

ARBEDEDE HDP'Lİ VEKİLİN AYAĞI KIRILDI

Olayda 20 kişi gözaltına alınırken, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaşanan arbede bacağının kırıldığı sonrasında hastaneye kaldırıldı.

ÖMER ÖCALAN: POLİS TEŞKİLATININ YAPILANDIRILMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ

Öte yandan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yapılan yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatının yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden Öcalan, "Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız." dedi.

"EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"

Polislerle kısa bir tartışma da yaşayan HDP'li Ömer Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." diyerek tepki gösterdi.