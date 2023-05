HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 'AKP kendi yandaşlarını kalkındırıyor'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erzurum Hınıs'ta; "İsminde kalkındırma var ama Türkiye'yi kalkındırmak yerine kendi yandaşlarını, 5'li çetelerini kalkındıran bir partidir AKP. Erzurum halkının ne yaşadığını bilmez ve düşünmez. AKP hükümeti Erzurum'da insanlar aç mı, yoksul mu, sefalet yaşıyor mu bunu bilmez, sorgulamaz. Çünkü sarayın penceresinden Erzurum halkı görünmez. Her seçim döneminde yalanlarını ve vaatlerini görüyoruz. Her seçimde yeni yalanlarla Türkiye halklarının önüne çıkan, oy isteyen AKP'nin uydurduğu yeni bir yalan var. Cudi'de petrol bulmuşlar, yalan. Bu yalanı bir kez daha uydurdular. Asıl petrol ve rezerv kaynakları nerede biliyor musunuz, o sarayın altında. Milyarlarca dolara yaptırılan sarayın altında esas kaynaklar. Ama 14 Mayıs tarihinde o sarayın ampulleri sönecek, bütün Türkiye'nin mutfağında tencereler kaynayacak. Buna emin olabilirsiniz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erzurum Hınıs'ta, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinge katıldı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adaylarının da katıldığı mitinge kısa süre önce trafik kazası geçiren Yeşil Sol Parti'nin Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş da telefon bağlantısıyla halka seslendi.

Mitingde konuşan Buldan, şunları söyledi:

"YEŞİL SOL PARTİ'NİN 100 VEKİLLE MECLİS'TE TEMSİLİYETİ ARTIK KAÇINILMAZ"

İnsanlar artık kararını vermiş, Erzurum da kararını vermiş. Yeşil Sol Parti'yi Türkiye'nin her yerinde birinci yapmak için halkımız kararını vermiş. Her yerde Yeşil Sol'un adayları coşkuyla karşılanıyor çünkü değişimi, dönüşümü, adaleti, barışı, huzuru ve refahı Yeşil Sol olarak Türkiye'nin her yerine yayacağız. Güçlü bir temsiliyetle Meclis'e gireceğiz. Yeşil Sol Parti'nin 100 vekille Meclis'te temsiliyeti artık kaçınılmaz çünkü bu hava bunu gösteriyor. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla; Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle öteki olanlar, baskıya ve şiddete maruz kalanlar kararını vermiş; Yeşil Sol'u 100'ün üzerinde vekille Parlamento'ya gönderecek.

"ZULÜM İTTİFAKINI HEP BİRLİKTE 14 MAYIS'TA SANDIĞIN DİBİNE GÖMECEĞİZ"

Gittiğimiz her yerde bir oy Yeşil Sol'a, bir oy da faşizmi göndermeye. Çünkü bu ülkede faşizmi uygulayanlar, Kürtleri inkar edenler, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanımayanlar belli. Kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, kadına yönelik baskıyı yapanlar belli. Kadınların emeğini, gençlerin geleceğini ve hayallerini çalan bir iktidar var. Bu zulüm ittifakını hep birlikte 14 Mayıs'ta sandığın dibine gömeceğiz. Buradaki gençler batıya iş bulmak için gidiyorlar. Hınıs'ın da Tekman'ın da Karaçoban'ın da Karayazı'nın da gençleri doğdukları topraklarda iş bulamıyorlar. O yüzden de karın doyurma pahasına batıya iş bulmaya gidiyorlar. Erzurum halkı bunu hak ediyor mu, hayır. Erzurum'daki genç arkadaşlarım sizler bunu hak etmiyorsunuz.

"14 MAYIS TARİHİNDE O SARAYIN AMPULLERİ SÖNECEK, BÜTÜN TÜRKİYE'NİN MUTFAĞINDA TENCERELER KAYNAYACAK"

AKP hükümetinin gençler ve Erzurum halkına reva gördüğü bu yaşamı değiştirmek ve 14 Mayıs'ta onları Erzurum'da bir tabela partisi haline getirmek genç yoldaşlarımın görevidir. İsmi Adalet ve Kalkınma Partisi olabilir ama buna aldanmayın, isminde adalet olanın bütün adaletsizleri getirdiğini biliyoruz. İsminde kalkındırma var ama Türkiye'yi kalkındırmak yerine kendi yandaşlarını, 5'li çetelerini kalkındıran bir partidir AKP. Erzurum halkının ne yaşadığını bilmez ve düşünmez. AKP hükümeti Erzurum'da insanlar aç mı, yoksul mu, sefalet yaşıyor mu bunu bilmez, sorgulamaz. Çünkü sarayın penceresinden Erzurum halkı görünmez. Her seçim döneminde yalanlarını ve vaatlerini görüyoruz. Her seçimde yeni yalanlarla Türkiye halklarının önüne çıkan, oy isteyen AKP'nin uydurduğu yeni bir yalan var. Cudi'de petrol bulmuşlar, yalan. Bu yalanı bir kez daha uydurdular. Asıl petrol ve rezerv kaynakları nerede biliyor musunuz, o sarayın altında. Milyarlarca dolara yaptırılan sarayın altında esas kaynaklar. Ama 14 Mayıs tarihinde o sarayın ampulleri sönecek, bütün Türkiye'nin mutfağında tencereler kaynayacak. Buna emin olabilirsiniz.

"ŞUNA İNANIYORUM; MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'I KENDİ SESİNİZ, SÖZÜNÜZ VE İRADENİZ OLARAK TBMM'YE GÖNDERECEKSİNİZ"

Şimdi esnafın, işçinin, çiftçinin gırtlağına kadar borçlu olduğunu biliyoruz. Hınıs'ta esnaf siftah bile yapmadan akşam evine gidiyor. Herkesi borçlu yaptılar; kendilerine, devlete ve bankalara borçlu yaptılar. Borç yükünden dolayı insanlar kredi kartlarına yüklenmeye çalışıyor. Yoksulluk, sefalet, borç. Bu halk, sizler bunu hak etmiyorsunuz. Halkımızın refah içinde adalet, barış ve huzurla yaşayabileceği bir ortamı hazırlamak için yollara çıktık, yürüyoruz. Bugün bu alanlarda konuşma yapıyor olabiliriz ama esas konuşmayı sizler 14 Mayıs'ta yapacaksınız. Söz, karar, mühür sizin; Yeşil Sol Parti sizin. Ben inanıyorum ki, Erzurum halkı kendi adaylarına ve partisine sahip çıkacak. Şimdi buranın birinci sıra adayı Meral Danış Beştaş çok talihsiz bir trafik kazası geçirdi. O kazayı geçirmemiş olsaydı bugün burada olacaktı. Seçim tarihine kadar bu çalışmayı bizzat kendisi yapacaktı. Mevcut koşullarından dolayı gelemedi. Şuna inanıyorum; Meral Danış Beştaş'ı kendi sesiniz, sözünüz ve iradeniz olarak TBMM'ye göndereceksiniz.

"BU ZULMÜN, BU BARBARLIĞIN, TEK ADAM REJİMİNİN BİTMESİ İÇİN, ALİ RIZA AMCANIN HAKKI İÇİN ERZURUM KENDİ İRADESİNE SAHİP ÇIKACAK"

Sadece Meral'i de değil, çünkü Erzurum'a bir milletvekili yetmez. Biraz önce aday arkadaşlarımız sahnedeydi. Hepsini tanıyorsunuz. 14 Mayıs'a kadar daha fazla ve güçlü çalışmak ve bu ilde Yeşil Sol Parti'yi güçlü bir temsiliyetle Meclis'e göndermek sizin sorumluluğunuzdadır. Size hem inanıyorum hem de güveniyorum. Başaracağınızı da biliyorum. Bize en güzel müjdeyi siz vereceksiniz. Rehavete kapılırsak boş alanları başkaları doldurur. Gece gündüz demeden kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, Kürt'üyle, Alevi'siyle kapı kapı dolaşacağız, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız ve herkesi ikna edeceğiz. Yeşil Sol'u tanımayanlara Yeşil Sol'u anlatacağız. Bu zulmün, bu barbarlığın, tek adam rejiminin bitmesi için, Ali Rıza amcanın hakkı için Erzurum kendi iradesine sahip çıkacak. Bu zulüm sadece Ali Rıza amcaya değil bütün Kürt halkına yapılan bir zulümdür. Şeyh Said döneminden kalan, bugün onun torunlarına ve çocuklarına yapılan zulümdür.

"BU ÜLKE BASKILARA, ÇATIŞMALARA VE SAVAŞA DUR DİYECEK GÜCE SAHİPTİR"

Bu ülke artık bu zulümlere, baskılara, şiddete, çatışmalara ve savaşa dur diyecek güce sahiptir. Bunun için sizlerin yapacağı tercih önemlidir. Siz ya aydınlığı ya karanlığı ya savaş politikalarını ya barış politikalarını ya demokrasiyi ya faşizmi seçeceksiniz. Ama ben inanıyorum; Türkiye'nin her yerinde barış rüzgarları, demokrasi rüzgarları esiyor. Bu ülkeye refahın gelmesi için başlayan bu hava Parlamento'ya yerleşecek. Burada sabırla bizi beklediniz, biz de sabırla 14 Mayıs'ta Erzurum'da alacağımız oyları bekleyeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun. Mutlaka kazanacağımıza, başaracağımıza yürekten inanıyoruz."