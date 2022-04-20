'Hayallerim yıkıldı' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti

2020'nin Şubat ayında "Hayallerim yıkıldı" diyerek İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, bugün parti grup toplantısında AK Parti saflarına geçti. Ok'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

ERDOĞAN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye davet ettiği Ok, kısa bir konuşma yaptı. Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "Çok mikrofon önünde konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim. Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir." ifadelerini kullandı.

"ALLAH MÜBAREK ETSİN"

Erdoğan da Ok için, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bu Ramazan ayında daha da güçlenmiştir." dedi.

ZEHİR ZEMBEREK BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsmail Ok, 2020 yılında yaptığı istifa açıklamasında şu satırlara yer vermişti: "Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmış, Eylül 2019'da yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir. İlk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Haliyle siyasi çalışmalarıma seçim bölgemde de son verdim. Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerelde hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum. Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim iş birliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir."

İSMAİL OK KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapıyor.