Gürkan, Mahalle muhtarlarını çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Nikah Sarayında Malatya genelindeki mahalle muhtarı ile bir araya gelerek deprem sürecinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bilgilendirme toplantısına Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Genel Sekreter Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Muhtar Dernekleri Başkanları ile Muhtarlar katıldı.

"İkinci deprem çok daha ağır oldu"

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem sürecinde yapılan çalışmaların yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, "6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara sağlık diliyor, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Asrın felaketi dediğimiz, milenyum felaketi, kıyametin provası. Binlerce, on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Depremin ilk günleri çok zor şartlardı. Eksi 20-25 derece soğukla mücadele ettik. Kar tipi soğuk ve millet dışarıdaydı. Yolların açılması gayret ve çabası içerisindeydik. Altını çizmek istediğim bir hususu bütün içtenliğim ve samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Malatya'da depremle ilgili yapılmış acil eylem planı ve uygulanabilirliği anlamında Türkiye'deki en iyi acil eylem planlarından bir tanesidir. Deprem dönemini iyi hatırlayın, Erkenek'te 15 dakika içerisinde enkazın başında bizim arama kurtarma ekiplerimiz vardı. Fındık Mahallesi'nde de öyleydi ve diğer mahallelerde de öyleydi. Olası acil olaylara müdahale edilmesi noktasında üs bölgeleri oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz üs bölgelerine de ilgili elemanlarımızı gönderiyoruz. Deprem olunca o bölgedeki personellerimiz hemen ilk etapta müdahalelere başladılar. İlk depremde 135 adet yıkılan binamız vardı. O zaman ilçelerimiz dahil hepsi kontrolümüz altındaydı. 2. deprem çok daha yıkıcı ve ağır oldu. Olaylara bakarken belediyenin de depremzede olduğunu unutmamamız lazım. Buna rağmen Sayın Valimiz, 2. Ordu Komutanlığımız, kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle çok güzel bir çalışma örneği gösterdik. Bir taraftan Türk Hava Yolları ile görüşerek 101 bin vatandaşımızı kargo uçağıyla, 121 bin vatandaşımızı Kayseri minibüsçüler odası ve Malatya minibüsçüler odasının katkılarıyla il dışına gönderirken 70 bin vatandaşımızı da 3 gün sonra açılan demiryolları aracılığıyla il dışına çıkardık. 30 bin vatandaşımız da yine feribotlarla il dışına çıkarıldı. Malatya'daki bu uygulama örneği Türkiye'ye teşmil edecek kadar önemli bir örnektir. Hiçbir aksamaya fırsat vermeden sistem doğru bir şekilde gidiyordu. Her zaman her yerde Malatya bir adım önde rol model olmuştur" dedi.

"Konteyner kentlerde yaklaşık 22 bin km altyapı çalışması yaptık"

Malatya'da Yerinde Dönüşüm Ofislerine yapılan başvuru sayısı yaklaşık olarak 20 bin konut ve 3 bin 384 ticari alan müracaatı bulunmakta. Malatya genelinde 73 noktada konteyner çalışması devam etmekte ve bunların büyük bir kısmı yapıldı. 43 alandaki konteyner çalışması da devam ediyor ve kısa sürede yapılacak. Şu anda yaklaşık 100 bin vatandaşımız konteynerlerde konaklamakta. 718 mahalle muhtarları olarak mahallelerinizde yıkımlar devam ediyor. Bu yıkımlar sırasında altyapı ve üstyapı zarar görüyor. Bu çalışmalar yapılırken bir yandan da konteyner kentlerde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdik. 73 konteyner kentindeki yaptığımız altyapı çalışması yaklaşık olarak 22 bin kilometredir. Bu çalışmaların yanı sıra altyapı, üstyapı hizmet binalarının yapımı gibi hizmetlerimizde devam etmektedir. Ayrıca haksız rekabetin önüne geçmek için iki adet yeni asfalt plenti, iki adet beton santrali kuruldu. Bu yapılan hizmetleri görmemek için insanın kör olması lazım" şeklinde konuştu.

Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçildiğini belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, "Asrın felaketi diyorlar bence milenyum felaketi. Biz bu coğrafyaya bir sene önce geldik, geldiğimizden beri böyle büyük bir felaket görmedik. Dünya da büyük bir alanda büyük bir felaket görmüş değil. Sadece deprem bizi vurmadı hava şartları da bizi vurdu. Yolların durumu ve ulaşım çok zordu. ve biz o günlerden biraz önce sinevizyon gösterisinde gördüğümüz gibi bugünlere geldik. 6 ay önce bir çorba vermenin, bir ekmek vermenin, bir çadır vermenin kavgasını veriyorduk. Şimdi ise konteynerlerde 10 bin klima taktık 10.000 klima daha ne zaman takacağız onu düşünüyoruz. Nereden nereye sadece 6 ayda geldik bu büyük bir başarıdır. Bu büyük başarıyı bu milletin bu büyük milletin şerefli fertleri olarak kendimize borçluyuz bizler ve sizler başardık. veya bütün kapasitemizi kullanmasaydın biz bu depremin altında kalırdık. Bu başarı milletin fertleri olarak sizlerin başarısıdır. Kıymetli muhtarlarım bizler de sizlerle beraber bu büyük enkazı kaldırdık. Türkiye'deki deprem illerinde eğer mukayese ederseniz hep ilkleri Malatya yapıyor. Kalıcı iş yeri inşaatına başlayan başka bir il yok. 714 iş yeri yapılıyor. Şu anda inşaat yüzde 15-20 seviyesinde Ocak Şubat gibi bitecek. Kalıcı konutlarımız 14 bin konut devam ediyor bunların 4 binini Kasım ayında teslim edeceğiz. Kırsaldaki mahallelerimizdeki teslimlerine başladık bile. Vatandaşlarımız sabretsin devlet yaralarımızı saracaktır" dedi.

Vali Hulusi Şahin, bu toplantı aynı zamanda bir veda toplantısı gibi de olduğunu belirterek, "Veda ediyorum sizlere. İnşallah güzel günlerde yine nerede isek orada buluşuruz. Malatya'da 16 aylık bir süremiz oldu bunun 6 ayı depremle geçti. Ama Malatya'ya kalbimizi verdik. Malatya bizim hayatımızın en kritik dönemeçlerine şahitlik etti. Bu nedenle Malatya'nın yeri bizde her zaman farklı olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından deprem sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı Malatya genelindeki muhtarlara plaket takdim edildi. - MALATYA