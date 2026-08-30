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Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü Haber Videosunu İzle
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ev sahibinin, sokakta çıkan tartışmanın ardından evinin balkonundan tüfekle ateş ettiği kiracısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar bir evin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, olay sırasında darbedilerek yaralanan ev sahibi de jandarma nezaretinde hastanede tedaviye alındı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde ev sahibi Enver Ayaz, sokakta tartıştığı kiracısı Kılıçhan Şahin'i balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü.
  • Olayda önce kavgada yere düşüp başından yaralanan ev sahibi, ardından evine gidip balkondan kiracısına ateş etti; göğsüne saçma isabet eden Şahin hastanede hayatını kaybetti.
  • Şüpheli Enver Ayaz'ın hastanedeki tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ev sahibi Enver Ayaz ile kiracısı Kılıçhan Şahin arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.

HINCINI ALAMAYINCA BALKONDAN TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından hemen yakındaki evine giden ev sahibi Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, yaralandı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİ VAR

Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver Ayaz'ın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Ayaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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