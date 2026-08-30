Set arkadaşlığı aşka dönüştü: Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin usta oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan’ın mürvetini görmenin mutluluğunu yaşadı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak görev yapan Ayşe Dilan Taylan, hayatını aynı sektörde focus puller olarak çalışan meslektaşı Ufuk Kurt ile birleştirdi.

AŞKIN TOHUMLARI "LEYLA İLE MECNUN"UN SETİNDE ATILDI

Çiftin nikah masasına uzanan hikayesinin arkasındaki detay ise dikkat çekti. İkilinin yollarının, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da kadrosunda yer aldığı efsane dizi "Leyla ile Mecnun" setinde kesiştiği ortaya çıktı. Kamera arkasında başlayan mesai arkadaşlığı ve tanışıklık, zamanla kuvvetli bir aşka dönüştü.

Kamera arkasındaki arkadaşlıklarını nikah masasıyla taçlandıran Ayşe Dilan Taylan ve Ufuk Kurt, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı törenle mutluluğa "evet" dedi. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan törende duygusal anlar yaşadı.