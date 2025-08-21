Görüntü TBMM'den! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'in bahçesinde basın toplantısı düzenledi. Gergerlioğlu'nun açıklamasını yalnızca TBMM TV takip etti. Toplantıda başka hiçbir basın mensubunun bulunmaması dikkat çekti

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savunan Gergerlioğlu, basın koridorunda tadilat olduğu için açıklamalarını TBMM basın girişi bahçesinde gerçekleştirdi.

SADECE 1 KİŞİ DİNLEDİ

Ancak DEM Partili vekilin açıklamalarını sadece TBMM TV takip etti. Gergerlioğlu hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu. O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez tarafından fotoğraflandı.

İşte o andan kareler;

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yapmayın oğlum şöyle şeyler yaa :) Haber vermezsen Mhp'li kardeşlerine tabi gelmezler :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
