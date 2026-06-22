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Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü Haber Videosunu İzle
Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü
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Bir kadın müşteri, aldığı nakliye hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirmek için iki çalışanla birlikte kamera karşısına geçti. Videoda gençleri överek onlara teşekkür eden kadının, ellerini her iki işçinin bacağına koyması dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; bir kesim durumu "anne şefkati ve samimiyet" olarak yorumladı, diğer bir kesim ise "cinsiyetler farklı olsaydı taciz sayılırdı" diyerek kişisel alan ihlali üzerinden duruma tepki gösterdi.

  • Bir kadın, evini taşıyan nakliye çalışanlarına teşekkür etmek için video çekti.
  • Videoda kadın, çalışanların bacaklarına ellerini koyarak oturdu.
  • Sosyal medyada kadının beden dili 'anne şefkati' ve 'kişisel alan ihlali' olarak ikiye bölündü.

Bir müşterinin evini taşıyan nakliye firması çalışanlarına teşekkür etmek için çektiği video, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülerde yer alan kadının çalışanlara yönelik övgü dolu sözleri takdir toplarken, sergilediği beden dili izleyicileri iki farklı kutba ayırdı.

"30 YILDIR TAŞINIYORUM, İLK DEFA BU KADAR KEYİF ALDIM"

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir kadın müşterinin kırmızı tişörtlü iki nakliye çalışanının arasına oturarak kameraya konuştuğu görülüyor. Çalışanlardan övgüyle bahseden kadın, "Bu çocuklar 10 numara çocuklar. 30 yıldır taşınıyorum, ilk defa bu kadar keyifli taşındım. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız uşaklar" ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA

Videonun viral olmasının asıl sebebi ise kadının konuşması sırasındaki oturma şekli ve ellerinin konumu oldu. Kadının her iki elini de yanlarında oturan çalışanların bacaklarına koyması, sosyal medya kullanıcıları arasında "kişisel alan" tartışması başlattı.

Kullanıcıların konuyla ilgili ikiye bölündüğü noktalar şunlar oldu:

"Anne Şefkati ve Samimiyet" Diyenler: Birçok kullanıcı, kadının tavırlarında hiçbir art niyet olmadığını, çalışanlara tamamen "anne şefkatiyle" yaklaştığını ve hizmetten duyduğu memnuniyeti içten, yöresel bir dille ("uşaklar") ifade ettiğini savundu.

"Kişisel Alan İhlali" Diyenler: Diğer bir kesim ise durumu profesyonellikten uzak bularak eleştirdi. Özellikle "Cinsiyetler tersine olsaydı, iki kadın çalışanın bacağına ellerini koyarak video çeken bir erkek büyük tepki çekerdi" argümanı, tartışmaların odak noktasını oluşturdu. Bu kesim, niyet ne olursa olsun kişisel alan sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Anneleri yaşında kadın teşekkür etmek istemiş ne var bunda

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