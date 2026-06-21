Şile'de 2 otomobilin tünelde çarptığı 10 inek telef oldu
Şile-Ağva yolundaki tünele giren başıboş 10 ineğe 2 otomobil çarptı. Kazada inekler telef olurken, bir araçtaki yolcu yaralandı. Trafik bir süre aksadı.
Şile'de tünele giren 10 inek seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren başıboş ineklere seyir halindeki 2 otomobil çarptı.
Kazada 10 inek telef oldu, otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Eren Tunahan