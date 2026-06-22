Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başladı. Çalışma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Destek verenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, "Dünyanın her tarafından binlerce vatandaşımız milli takımlarını desteklemek için Amerika’ya geldiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde, sabahın erken saatlerinde kalkıp binlerce insanın ülkenin her ilinin, ilçesinin meydanlarında toplanıp milli takımlarına verdikleri coşkulu destekten dolayı onlara da şükranlarımı sunuyorum. Gönül isterdi bu kadar özveriyle takımlarına sahip çıkan 85 milyon insana burada başarıyı yakalayıp, onları da sevindirmek ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır, Cenab-ı Allah nasip etmedi. Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi’ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası’na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız da teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

"KALBİMİZ ONUN EZİKLİĞİNİ HİSSEDİYOR"

Sonuçların kendilerini de üzdüğünü ifade eden Hacıosmanoğlu, "Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden tutun futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü Dünya Kupası’na bu hedefler için gelmemiştik. Ama insanlar şunu bilsin ki, o saygı duyduğumuz 85 milyon aziz milletimiz, en az onlar kadar burada emeği geçen işte malzemecisi, futbolcusu, teknik kadrosu, yönetimi, bizler de onlar kadar üzüldük ve hala kalbimiz onun ezikliğini hissediyor. Unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3-4 turnuvayı bir arada oynayacak çocuklar. Bunlar bizim çocuklarımız, destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"NEYE HİZMET ETTİKLERİNİ 80 MİLYONUN TAKDİRİNE SUNUYORUM"

Yapıcı eleştirileri önemsediklerini belirten TFF Başkanı, "Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bu bizim çocuklara ’başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar’ ahlaksızlaşan bu insanların, neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Nasıl iki sene içerisinde sırasıyla başarıları yaşattıysa, inşallah bundan sonra da o başarıları bu millete yaşatacaktır" diye konuştu.

"KALBİMİZDEN NE GELİYORSA DİLİMİZDEN SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, "Şimdi, anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasına cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagajı olup, bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Biz, kalbimiz bu, dilimiz bu. Kalbimizden ne geliyorsa dilimizden söylemeye de devam edeceğiz" dedi.

"BÖYLE BİR REZİLLİK DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNDE VAR"

Eleştiri sınırlarının aşıldığını belirten Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı’na görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Bununla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU NİFAKLARI TAKIMIN İÇİNE SOKMAYA NE GEREK VAR"

Takımla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Şimdi baktığınız zaman da istatistikleri söyleyeceğiz, bu sefer de ’İstatistikleri niye söylüyorsunuz’ diyorsunuz. Yani sonuçta son iki maçtaki istatistiklere baktığınız zaman da 65 şut atmışsınız. Kötü mü oynadınız? Daha tedbirli olabilir miydi? O ayrı bir konu ama elbette ki eleştirilecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz, elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Ben onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz" dedi.

Takım içinde sorun olduğu yönündeki iddialara da değinen Hacıosmanoğlu, "Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim Çocukları başka bir çocuk sıfatı yüklemeye çalışanlara söylüyoruz, o ahlaksızlara söylüyoruz. Takımın kaptanının, takımı yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var, daha ilk maçtan itibaren başladınız. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah’ın izniyle" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE BASKI YOK"

Milli futbolcular üzerinde baskı olmadığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Sadece bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Onun dışında bir baskı yok çocukların üzerinde" diyerek açıklamalarını tamamladı.