Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için skandal çağrı: Yılanı ne kadar beslerseniz besleyin sizi ısıracaktır

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Türkiye'ye yönelik çifte standart içeren ve Ankara'nın sert tepki gösterdiği “2025 Yılı Türkiye Raporu” 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi.

YUNAN VEKİLDEN TÜRKİYE İÇİN SKANDAL SÖZLER

Raporun onaylanmasının ardından kürsüye çıkan ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Yunan Milletvekili Afroditi Latinopoulou, gerçekleri tamamen hiçe sayan provokatif bir konuşmaya imza attı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin ve ilerlemesinin tartışılamayacağını iddia eden Latinopoulou, şu küstah ifadeleri kullandı: "İslami Türkiye çok spesifik şeyleri temsil ediyor. Kıbrıs'ın yarısını yasa dışı olarak işgal eden, Avrupa'daki fanatik İslam'ın Truva atı gibi davranan, soykırımları inkar eden ve Hamas ile işbirliği yapan bir devletle karşı karşıyayız."

"MAVİ VATAN" HAZIMSIZLIĞI

Konuşmasında Türkiye'nin deniz haklarını korumaya yönelik milli stratejisi olan "Mavi Vatan" doktrinini ve Ege Denizi'ndeki meşru çıkarlarını da açıkça hedef alan Yunan vekil, Türkiye'nin Yunanistan'ı 'Casus Belli' (savaş sebebi) ile tehdit ettiğini ve hava sahalarını ihlal ederek Avrupa'nın sınırlarını kendi lehine yeniden çizmek istediğini öne sürdü.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİKLERİNİ SÜRDÜREN ÜLKELERE TEPKİ GÖSTERDİ: YILANI NE KADAR BESLERSENİZ BESLEYİN SİZİ ISIRACAKTIR"

Latinopoulou'nun hedefinde sadece Türkiye değil, Ankara ile milyarlarca Euro’luk ticari ve askeri işbirliklerini sürdüren İspanya, Fransa ve Almanya gibi Avrupa devletleri de vardı.

Avrupa'nın ekonomik çıkarlar uğruna barışı yok ettiğini ve Türkiye'yi kendi eliyle silahlandırdığını iddia eden Yunan vekil, "Her şeyi paranın sunağında feda ediyorlar. Ancak bir yılanı ne kadar beslerseniz besleyin ve severseniz sevin, doğru anı bulduğunda sizi ısıracağı kesindir. Ateşle oynamayı bırakın çünkü hepimizi yakacaksınız” ifadelerini kullandı.

“KATILIM ANAHTARLARINI BİR DAHA ASLA BULMAMAK ÜZERE DENİZE FIRLATMALIYIZ”

Konuşmasının son bölümünde AP'deki aşırı sağcı ve muhafazakar gruplara, özellikle de Türkiye karşıtı katı tutumuyla bilinen Fransız siyasetçi Jordan Bardella'ya destekleri için teşekkür eden Latinopoulou, konuşmasını akıl dışı bir çağrıyla sonlandırarak, "Türkiye sadece Avrupa'nın dışında kalmamalı; Avrupa'nın kapısını tamamen kilitlemeli ve katılım anahtarlarını bir daha asla bulmamak üzere denize fırlatmalıyız” dedi.

Kaynak: Haberler.com