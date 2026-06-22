Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de Victress adlı yük gemisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Gemide büyük bir yangına neden olan saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu iddia edilirken, kurtarılan 9 mürettebat arasında Türklerin de olduğu aktarıldı.
Karadeniz'de seyir halindeki Panama bayraklı Victress adlı yük gemisi, insansız hava aracı saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı mürettebat bulunuyordu. Yangının kısa sürede geminin büyük bölümüne yayıldığı belirtildi.
CAN KAYBI İDDİASI
Saldırının ardından mürettebatın tahliyesi için çalışma başlatıldı. İlk belirlemelere göre 9 mürettebat kurtarılırken, kurtarılanlar arasında Türk vatandaşlarının da yer aldığı aktarıldı.
Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğu iddia edilirken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
YANGIN GEMİDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI
Saldırı sonrası çıkan yangının gemide ciddi hasara neden olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Victress'in son durumu ve kayıp olduğu belirtilen mürettebata ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.