Gazze Ablukasını Kırmak İçin TBMM'de Nöbet Başlatıldı

DENİZLİ (İHA) – İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkacak Küresel Sumud Filosuna destek için TBMM'de nöbet başlatan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "İlk gündemimiz Gazze'dir. Çünkü Gazze'yi savunmak; özgürlüğü ve insan onurunu savunmaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne basın toplantısı düzenleyen başlatan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardımları ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu için nöbet başlattığını duyurdu. Tunus üzerinden filoya katılmak için yola çıkan ancak Türkiye'ye dönmek zorunda kalan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Milletvekili Ün'e başlattığı nöbette destek verdi.

Tüm çabalarına rağmen Sumud Filosuna katılamadığını hatırlatan Milletvekili Ün, "Bu günden itibaren bizler için Meclisimizde Sumud nöbeti başlamıştır. İlk gündemimiz Gazze'dir. Çünkü Gazze'yi savunmak; özgürlüğü ve insan onurunu savunmaktır. Bizleri her gün tekrar tekrar sömüren Siyonist küresel kapitalizm ağına karşı durmaktır. Bugünümüzü yarınımızı geleceğimizi savunmaktır. Filistin'de 77 yıldır süren zulüm Gazze'de 20 yıldır yaşanan hukuksuz abluka 2 yıldır kesintisiz devam eden katliamlar ve tüm bunlara son vermesi beklenen küresel siyasetin iflas etmesi. Uluslararası düzen Filistinlileri 77 yıldır hayal kırıklığına uğratıyor ve 7 Ekimden bu yana yaşananlar karşısındaki etkisizlik devlet merkezli uluslararası düzenden; tabanın, toplumun, hür iradenin etken olduğu bir düzeni kaçınılmaz kıldı. Tüm sivil girişimler devletler görevini yapmadığı için devreye girdi. Bugün burada bu tarihin en büyük girişimlerinden birine Özgürlük filosuna Sumud'a katılan arkadaşlarımızla buradayız. 1-15 Eylül tarihleri arasında Gazze'deki hukuksuz ablukayı kırmak üzere İspanya, İtalya, Yunanistan, dışında hareket ülkelerinden biri olan Tunus'taydık. Bu süre boyunca ana konusunu şiddetsizliğin oluşturduğu eğitimlerden geçtik. Tunus'ta bulunan 150 ye yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha önce isimleri akredite edilerek oradaydılar. Son birkaç gün gemi sayılarında, sabotajlar ve teknik sorunlar nedeniyle yaşanan eksilme, misyonun Avrupalı katılımcılara ağırlık verme stratejisi Türk vatandaşlarının sayılarında ciddi azaltmaya gidilmesine sebep oldu. Teknik ekip ve mürettebat dışında yaklaşık 10 vatandaşımız yer alabildi gemilerde. Gemilerde ise 500 dolayında aktivist yer alıyor" diye konuştu.

Filoya ait 42 geminin İtalya açıklarında denizde birbirlerine yakın durumda olduklarını ifade eden Ün, "5 gemi Yunanistan üzerinden ilave olacak. 1 tane de şirin hukuk gözlem gemisi filoya eşlik ediyor. Bu gemi filonun tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl misyonu temsil ediyor. Önceki gün Dış İşleri Bakanlığımızın da içinde olduğu 16 ülke filoya gerçekleşecek muhtemel saldırılara karşı uyarılarda bulundu. Bunu önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve filoya kayıtsız kalmamalarını önemsiyoruz. Bu aşamada beklentimiz fiili olarak bu filoya eşlik edecek diplomatik himaye koalisyonu oluşturulmasıdır. Bu vatandaşlarımızın güvenli deniz geçişi için gereklidir. Gemiler iki gün olumsuz hava şartları nedeniyle daha sınırlı bir hareket halinde olacaklar. Cumartesi günü ise tüm gemiler birleşip Gazze'ye doğru yola çıkacaklar. Devletler üzerine düşeni yapmadığı sürece bu filolara yenilerini eklenecek. Bir sonraki aşamada çok yakın bir süreçte daha büyük gemilerle, yeni özgürlük filosu yola çıkacak. Ülkemiz tabiri caizse yoğun gündemler ülkesi, üstelik bu gündemler çok katmanlı bir biçimde eş zamanlı olarak farklı kesimlerimizi derinden etkileme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

Son İslam İşbirliği Toplantısının bir kez daha tüm İslam dünyasını hayal kırıklığına uğrattığını öne süren Ün, konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle Gazze'nin umudu ne etrafındaki İslam ülkelerinin orduları ne saraylarının ihtişamı göz kamaştıran liderleridir. Bugün Gazze'nin tek umudu Akdeniz'de şu an, şu dakika fırtınalı denizlerde yol almaya çalışan elli küsur tane balıkçı teknesinden hallice gemiler ve o gemilerin içindeki dinleri dilleri milliyetleri farklı bir avuç cesur insandan başkası değildir. Bugünden itibaren bizler için de meclis de Sumud nöbeti başlamıştır. Bu süreçte inşallah sık sık huzurlarınızda olacağız. Bu girişim 38. ablukayı kırma girişimdir ve filonun tıpkı 2008'deki ilk misyon gibi başarılı olacağına inancımız tamdır" - DENİZLİ