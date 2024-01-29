Gayrettepe-Kağıthane metrosu açıldı! Seyahat süresi 30 dakika olacak

İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı daha da kolaylaştıracak projenin açılışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugün bu hattı, Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak için bir aradayız. 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 km'ye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Mesafe 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İHL arası 45 dakikaya,Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya inecektir. Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.

"BİRİLERİ DE HAFRİYATLA NE YAPTI"

Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız. Belediye başkanlığımdan tutun sonra hükümete geldik ve hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak nasıl bu yolları, hızlı tren hatlarını yüksek hızlı tren hatlarını yaptıysak aynı şekilde İstanbulumuza da bunu yaptık. Birileri de hafriyatla ne yaptılar, kim olduğunu biliyorsunuz. Esasen raylı sistem projelerinde en önemli konulardan birisi hattın beyni diyebileceğimiz sinyalizasyon sistemidir. Aselsan-TÜBİTAK'la bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz.

YERLİ VE MİLLİ PROJE

Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar süreçleri kendi yerli mühendislik ve tasarımımızla gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede yerli milli projelerin payının artırılmasına ağırlık vereceğiz. Her konuda tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar azimle çalışacağız.

"MİLLETE EFENDİLİK OLMAZ, HİZMETKARLIK OLUR"

Bizler 2 günü birbirine eşit olan ziyandadır anlayışına sahip inancın mensuplarıyız. Siyasette de parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir. Şehirlerin ihtiyaçlarını gidermeyi ana vazifemiz olarak görüyoruz. Millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur.

"KENDİMİZİ SÜREKLİ HESABA ÇEKİYORUZ"

Millete tepeden bakanlar, milleti hor görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz. Türk siyasi tarihine göz attığımızda bunun sayısız örneğine şahit olursunuz. Emanetin teslim edildiği nice bakan, başbakan, belediye başkanının siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulup gittiğini görürsünüz. Bu gerçeklerin ışığında kendimizi sürekli hesaba çekiyor, her gece bugün ülkemiz milletimiz için ne yaptık sorusunu kendimize soruyoruz. Geride hayırla, şükranla yad edilecek bir miras bırakmayı arzu ediyoruz. Siyasetin inişli çıkışlı yolculuğunda pek çok zorluk, engel, hukuksuzlukla karşılaştık. Vesayetin gölgesinin ülkemiz karabasan gibi çöktüğü 1990'larda belediye başkanlığı yapmış siyasetçi olarak zorluklar karşısında yılmadık. Millete hizmet sevdamızda aramıza kimsenin girmesini istemedik.

"BİZİM DE KUSURUMUZ, EKSİĞİMİZ OLABİLİR"

Vatandaşımızın içtenlikle söylediği, Allah ondan razı olsun duasını siyasi ve dünyevi hesabın üzerinde görüyoruz. Yolda kalanlardan kesinlikle olmaz. Her kul gibi bizim de eksiğimiz, kusurumuz olabilir. Samimi gayretlerimizle tüm çabalarımıza rağmen bazı hususlar çıkabiliyor. Önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın ülkeye ve millete hizmetten asla vazgeçmiyoruz. Zorluklara aldırmadan, bahane aramadan, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda sabırla yürümeyi sürdürüyoruz. Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır. 21 yılı aşkın iktidarlarımızın belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık.

Kampanya dönemi boyunca yaptıklarımızı anlattık, projeleri paylaştık, muhalefetle ilgili eleştirileri açık yüreklilikle dile getirdik. Bu durum İstanbul için de geçerlidir. İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse, bizim elimizi taşın altına koymamızdır."