G20 Zirvesi'nde Asyalı liderler bir araya gelen Erdoğan'ın samimi tavırları dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Asyalı devlet başkanı ve başbakanlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın liderlerle olan görüşmelerinde kameralara yansıyan samimi görüntüler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Vietnam Başbakanı Pham Minh ile sohbet etti. Minh ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan protokol kurallarının aksine Minh ile diz dize oturdu. ­

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde ise Çin liderinin koluna sarıldı.

Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ile olan toplantısında da İbrahim'in elinden tutan Cumhurbaşkanının bu kareleri dikkat çekti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu. Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti. Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için dün akşam saatlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine ulaşmıştı. Dün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesi liderler tek tek karşılandı. Zirveye katılmak üzere alana eşi Emine Erdoğan'la birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından resmi törenle karşılandı. Zirvenin gerçekleştirileceği Modern Sanat Müzesi'ndeki oturumlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ele alması bekleniyor.

ÜÇ FARKLI OTURUM DÜZENLENECEK

Latin Amerika'nın en kalabalık ve en büyük ülkesi Brezilya, 19 üye ülkenin yanı sıra Afrika Birliği ve Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen zirve kapsamında "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele", "Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu" ve "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji" başlıklı üç oturum yapılacak.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA ZİRVE AÇILIŞINDA KONUŞTU

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı" ile başladı. Lula da Silva, oturumda yaptığı konuşmada, dünyadaki açlık sorununun her geçen an kötüleştiğine vurgu yaptı. G20'nin açlık sorununu ortadan kaldırmak için "acil" sorumluluğu olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Yiyecek bulamayan aileler, dilenen çocuklar ve umutsuz gençler olduğu sürece barış mümkün olmayacaktır. Tecrübelerimizden biliyoruz, iyi tasarlanmış bir dizi kamu politikasıyla açlık belası ortadan kaldırılabilir." ifadesini kullandı.

"BU YARA İNSANLIĞI UTANDIRIYOR"

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, bu yıl 733 milyon kişinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna işaret etti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, açlığı "kolektif trajedinin nihai sembolü" olarak nitelendirerek, bu bağlamda silahlara harcanan trilyonlarca doların kabul edilemez olduğunu belirtti. Dünyanın mevcut durumunun endişe verici olduğunu vurgulayan Lula da Silva, "Bugün dünya her zamankinden daha kötü bir durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıda silahlı çatışmaya ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek zorla yerinden edilme sayısına tanık oluyoruz. Ayrıca, aşırı iklim olayları gezegenin dört bir yanındaki yıkıcı etkilerini hissettiriyor." şeklinde konuştu. Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a daha fazla ülkenin katılması çağrısında bulunan Lula da Silva, "2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için zaman tükeniyor. Bunu başarmak için son şansımız. 2030 yılına geldiğimizde, açlık artık geçmişte kalan bir sorun olsun." dedi.