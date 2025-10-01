Haberler

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Türkiye açısından olumlu bir sonucu olmadığını görüyorum. F-35'ler verilmedi, F-16 uçaklarıyla ilgili gelişme olmadı. Gazze ile ilgili bir çıkar elde edilemedi" yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni yasama yılının açılışı için geldiği TBMM bahçesinde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

FATİH ERBAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme hakkındaki düşüncülerini sorduğumuz Erbakan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMLU BİR SONUÇ OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"

YRP lideri Erbakan'ın açıklaması şu şekilde; "Üzülerek ifade ediyorum. Tabii bizim açımızdan Türkiye açısından olumlu bir sonuç olmadığını görüyorum. Neden? Çünkü F-35 uçaklarının verilmesiyle ilgili bir gelişme olmadı. F-16 uçaklarının modernizasyonuyla ilgili bir gelişme olmadı.

"TRUMP'IN PLANI ORTADA"

Kağan uçağının motorunun Amerika tarafından verilmesine izin çıkmadı. Gazze ile ilgili bir çıkar elde edilemedi. Yani Gazze'nin kurtuluşu bakımından söylüyorum. Trump'un planı ortada, biraz önce konuştuk. Üstüne biz ne verdik? 225 tane Boeing uçağının alım anlaşmasını imzaladık.

"HEP VEREN, HİÇBİR ŞEY ALAMAYAN BİR ÜLKE KONUMUNDA OLDUK"

70 milyar metreküp Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazının alım anlaşmasını imzaladık. 'Heybeliada'da ruhban okuluyla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız' dedik. Dolayısıyla hep veren ve hiçbir şey alamayan bir ülke konumunda olduk. Bu nedenle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin kendi ifadesiyle fevkaladenin fevkinde olmadığını, başarılı bir ziyaret olmadığını Türkiye'nin ve bölgenin menfaatleri açısından ifade etmek istiyorum."

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

Rahmetli babanızı çok arattiriyorsunuz.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Adam bize zorla gaz sattı .biz Rusya'dan zaten boru hattı ile aldığımız gazı niye daha pahalıya ABD den alıyoruz.?

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

doğru söylemiş.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

reisin yerinde sen olsaydın, seni daha fazlasına ikna ederlerdi:XD

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

mış gibi yapmaya devam et. İlk seçimde yanaşırsin yine.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
