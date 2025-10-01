Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni yasama yılının açılışı için geldiği TBMM bahçesinde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

FATİH ERBAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme hakkındaki düşüncülerini sorduğumuz Erbakan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMLU BİR SONUÇ OLMADIĞINI GÖRÜYORUM"

YRP lideri Erbakan'ın açıklaması şu şekilde; "Üzülerek ifade ediyorum. Tabii bizim açımızdan Türkiye açısından olumlu bir sonuç olmadığını görüyorum. Neden? Çünkü F-35 uçaklarının verilmesiyle ilgili bir gelişme olmadı. F-16 uçaklarının modernizasyonuyla ilgili bir gelişme olmadı.

"TRUMP'IN PLANI ORTADA"

Kağan uçağının motorunun Amerika tarafından verilmesine izin çıkmadı. Gazze ile ilgili bir çıkar elde edilemedi. Yani Gazze'nin kurtuluşu bakımından söylüyorum. Trump'un planı ortada, biraz önce konuştuk. Üstüne biz ne verdik? 225 tane Boeing uçağının alım anlaşmasını imzaladık.

"HEP VEREN, HİÇBİR ŞEY ALAMAYAN BİR ÜLKE KONUMUNDA OLDUK"

70 milyar metreküp Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazının alım anlaşmasını imzaladık. 'Heybeliada'da ruhban okuluyla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız' dedik. Dolayısıyla hep veren ve hiçbir şey alamayan bir ülke konumunda olduk. Bu nedenle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin kendi ifadesiyle fevkaladenin fevkinde olmadığını, başarılı bir ziyaret olmadığını Türkiye'nin ve bölgenin menfaatleri açısından ifade etmek istiyorum."