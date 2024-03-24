Fatih Erbakan'dan Suat Pamukçu açıklaması: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Suat Pamukçu'ya rozet takması hakkında Fatih Erbakan, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında gerilim devam ediyor. Partisini eleştirerek istifa eden eski Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, AK Parti saflarına katıldı. Büyük İstanbul Mitingi'nde Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ERBAKAN: YOLUNU KAYBETMİŞ BAZI ŞAHISLARA ROZET TAKIYORLAR

Yeniden Refah Partisi ise İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 'Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan konuşmasında Suat Pamukçu'ya rozet takılması hakkında da konuştu.

Erbakan, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" dedi.

"ÜYE SAYILARIMIZ ŞAHLANIŞIMIZI GÖSTERİYOR"

Sözlerini sürdüren Erbakan şunları söyledi: "500 bin üye hedefini aşmış durumdayız. Üye sayılarımız şahlanışımızı gösteriyor. Milletimiz neden akın akın Yeniden Refah'a koşuyor? Bu millet yıllardan beri uygulanan rantçı belediyecilikten bıktı. Milletimiz, milletin derdiyle dertleneceğine arabasının marka ve modeliyle uğraşan, borca ve faize belediyeleri batıran, rüşvetçi, belediyecilerin içine haram bulaştırmış, adam kayıran, torpilci belediyecilik anlayışından bıkmış usanmış, partimize koşuyor"

"SİZE BİZ KAYBETTİRMİYORUZ, EMEKLİYİ, İŞÇİYİ DÜŞÜRDÜĞÜNÜZ DURUM KAYBETTİRİYOR"

"Ekonomik krizle yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. 3 çocuklu 5 kişilik bir ailede 65 bin liraya çıktı. Ayda 65 bin lira gelirine sahip kaç kişi var? Bu hesapla halkın yüzde 45'i açlık, yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında. 5 kişilik bir aile 3 hurma ve birer parça pide yerse, aylık gider 11 bini buluyor. Bakın, çorba yok, zeytin yok, tatlı yok, makarna yok...

"Size biz kaybettirmiyoruz. Size rantçı belediyecilik kaybettiriyor. Emekliyi, işçiyi düşürdüğünüz durum kaybettiriyor. Yeniden Refah 2028'de iktidara yürüyor."

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilerek TBMM'ye giren Suat Pamukçu 20 Şubat'ta partisinden istifa etmişti. Pamukçu, gerekçe olarak "partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" göstermişti.

Pamukçu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."