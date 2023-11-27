Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni İmzaladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Belgede, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma ortamı sağlama taahhüdü yer aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

İş yerinde şiddetin önlenmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın maddelerini hayata geçirmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi", 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında imza altına alındı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka tarafından Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlıklarına gönderilen politika metninde, "Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder" ifadelerine yer verildi.

Başkan Büyükerşen de kadına yönelik şiddetle mücadele ve eşitlik çalışmalarına vurgu yaparak, bu doğrultuda çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"ni imzaladı.

Büyükerşen'in imzaladığı politika metninde belediyelerin yükümlülükleri şöyle sıralandı:

1- Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemeleri esas alır. Her türlü ayrımcılığın karşısında durur. Bu anlayışla, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul eder.

2- Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır.

3- İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanın gözetilmesi esastır.

4- Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumlar esas kabul edilir ve gerekli her türlü tedbir alınarak konu ivedilikle sonuçlandırılır. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edilir.

5- Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde; hukuki ve/veya psikolojik destek sağlanır.

6- Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefler.

7- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın üyelere -işi aksatmamak kaydıyla- idari izin verilir.