'Karısı İYİ Parti'den, kocası CHP'den aday' iddiaları sonrası Ece Güner sessizliğini bozdu: Geçen yıl boşandık

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan avukat Ece Güner'in, eşi Erdoğan Toprak tarafından CHP'den aday yapılmak istendiği, ancak parti tüzüğü buna izin vermeyince devreye Meral Akşener'in girdiğini öne sürüldü. Söz konusu iddialara sert yanıt veren Güner, "Sayın Erdoğan Toprak'ın eşim olduğu ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak'la geçen yıl boşandık. Seçimler öncesi sayın Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti." dedi.

Siyasi partiler vekil listelerini dün YSK'ya teslim etti. CHP'li Erdoğan Toprak CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken; eski eşi Ece Güner ise İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

İKİ AYRI PARTİDEN VEKİL ADAYI OLDULAR

İki ismin listelerdeki yerleri dikkat çekerken; Erdoğan Toprak'ın kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner'i CHP listelerine yazdıramadığı, bu nedenle Güner'i İYİ Parti'den aday gösterttiği öne sürüldü.

ÖZDAĞ, SOSYAL MEDYADAN VERYANSIN ETTİ

Konuyu sosyal medyaya taşıyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sevgili Zafer Partililer, CHP'li Erdoğan Toprak'ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP'den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş. Sevgili Zafer Partililer, bu siyasi fotoromanı okuyunca hem hepinizi 1. Sıra adayı yapma imkanım olmadığı için çok üzüldüm çünkü siz bu siyasi fotoromandakiler gibi değil kahramanca mücadele ediyorsunuz hem sizin genel başkanınız olduğum için gurur duydum. Sevgili İstanbullular İstanbul'da İYİ Parti listelerinden 4. Sırada eş kontenjanından giren dolar milyoneri Ece Güner Toprak'a mı oy vereceksiniz yoksa Zafer Partisi 5. Sıra adayı Erzincan/İliç'te siyanür ile ülkemizi zehirleyen altın madenine karşı mücadele eden gerçekten fakir bir yurtsever olan Sedat Cezayirlioğlu'na mı?" ifadelerini kullandı.

GÜNER'DEN İDDİALARA YANIT

Hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozan Güner ise Twitter'dan bir açıklama yaptı. Güner, şu ifadeleri kullandı: "Bazı yazılarda sayın Erdoğan Toprak'ın eşim olduğu ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak'la geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum… Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sayın Meral Akşener'i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu 'ucube sisteme' karşı çok mücadele ettik.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda dört kitap yazdım: Kitaplarım millet ittifakının anayasa taslağının ilham kaynaklarından biri oldu. Sn. Akşener de çalışmalarımı takdir ettiler. Bir saygı-sevgi bağı oluştu. Bu seçimler öncesi de sayın Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti. Hem bu 'ucube sisteme' karşı mücadelesine büyük saygı duyduğum için, hem de bir kadın hakları savunucusu olarak ülkemizde cesur bir kadın liderin varlığına büyük önem verdiğim için, gurur duyarak kabul ettim. Ayrıca İYİ Parti'nin ilkeleriyle görüşlerim uyumlu: Çağdaş demokrasiye bağlıyım, Atatürk ilkelerine bağlıyım, vatanıma bağlıyım. İYİ Parti ailesi beni bağrına bastı ve bu yüzden müteşekkirim. İyi Parti'nin ve millet ittifakının bu seçimleri kazanması için ve 100. Yılda Cumhuriyet değerlerimiz ve demokrasimiz için, tüm gücümle mücadele edeceğim. Saygılarımla."

Güner'in açıklaması: