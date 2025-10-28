'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada izin vermedi" iddialarına yanıt verdi.

"BENİ REFERANS YAPACAĞINIZ AKLIMA GELMEZDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "İmamoğlu hakkında elektronik veri tabanı ve altyapıların kopyalanmasına ilişkin soruşturma için dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından izin verilmediğini" ileri sürmüştü. Soylu, iddialara yanıtında "Allah düşürmesin... Her ihtimali düşünürdüm de, CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim" ifadelerini kullandı.

2019 YILINDA YAPILAN GÖREVLENDİRME

İmamoğlu'nun 2019'da İBB verilerinin kanunsuz biçimde kopyalanması için görevlendirme yaptığını, idari mahkemenin de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Soylu, "İBB Başkanı, hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, iptal etmiş; konu ortadan kalktığı için İçişleri Bakanlığının başlattığı soruşturma da doğal olarak, konusu kalmadığından kapatılmıştır" dedi.

"SAVUNMAYA KALKTIĞINIZ DURUM..."

Soylu, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı dönemde belediyeye Bakanlık tarafından başkanvekili atandığını söyledi. Ayrıca, CHP'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Savunmaya kalktığınız durum sizi daha zor duruma düşürüyor. Bugünkü yargılamadan da anlaşılıyor ki yargılama konusu işlemler (casusluk) Haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşen işlemlerdir" ifadelerini kullandı.

"AKLINI VE AHLAKINI YİTİRMİŞ TEK MERKEZ"

Sözlerinin sonunda sert eleştirilerde bulunan Soylu, şu ifadelere yer verdi: "Üzüntüm şudur; aklını ve ahlakını yitirmiş tek merkezin, siyasetçileri dahil herkesi trol haline getirme kabiliyetidir. Hepsi aşağıda belgeleriyle mevcuttur."

Soylu'nun açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CHP'den henüz yeni bir yanıt gelmedi.