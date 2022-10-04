Eski Almanya Başbakanı Merkel'e "Nansen Mülteci Ödülü" Politika Haberleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini duyurdu. Mültecilere kapılarını açmayan Avrupalı bir lidere bu ödülün verilmesi ise sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini duyurdu. "BÜYÜK BİR AHLAKİ VE SİYASİ CESARET GÖSTERDİ" Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Angela Merkel'in sığınmacıları koruma ve insan haklarını, insani ilkeleri ve uluslararası hukuku destekleme kararlılığını memnuniyetle karşıladı. Filippo Grandi, "Angela Merkel, bir milyondan fazla mültecinin zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayarak büyük bir ahlaki ve siyasi cesaret gösterdi. Ayrımcılığı savunanlara karşı çıkan gerçekten güçlü bir eylemdi. Merkel bizlere politikacıların doğru kararlar verdiğinde ve başkalarını suçlamak yerine dünyanın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarında neler yapılabileceğini gösterdi" dedi. TEPKİ ÇEKTİ Ödül, 10 Ekim'de Cenevre'de bölgesel kazananlarla birlikte bir törenle eski Alman Şansölyesine takdim edilecek. Ancak sosyal medyada onlarca kullanıcı bu karara tepki gösterdi. Kullanıcılar mültecilere kapılarını kapatan Avrupalı bir lidere bu ödülün verilmesine tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları: Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Birleşmiş Milletler Angela Merkel Almanya Politika Haberler

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