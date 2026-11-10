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Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde mevlit okutuldu

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Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde mevlit okutuldu Haber Videosunu İzle
Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde mevlit okutuldu
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

İstanbul Valiliği tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı yapıldı. Öğle namazı öncesinde düzenlenen programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için dualar edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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