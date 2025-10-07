Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kocabıyık hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verilen Kocabıyık'ın evinde polislerin arama yaptığı bildirildi.

SON RÖPORTAJINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kocabıyık, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle gündeme gelmişti. Kocabıyık son röportajında ise "Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Ama siyasi sebeplerle insanların haksız hukuksuz cezaevine atılmaları korkunç" demişti.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya'da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.

AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü.

Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yürüttü.

Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu.

Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı.

2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.

TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir

Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.