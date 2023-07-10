İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Feshane'de açılan sergiyi eleştirdi. Göksu, 'Bu mekanda seçilen tarih kurban bayramı, seçilen mekan Eyüpsultan, seçilen içerik ise patolojik bir vaka olan LGBT, camiye saygısızlık ve dini değerlere ironi. Bu şehir bize tarihin emanetidir. Kalkıp, bu şehrin en önemli manevi merkezlerinde, kamu eliyle LGBT propagandası yapamazsın' dedi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu Feshane'de açılan sergiyi eleştirdi: "Kamu eliyle LGBT propagandası yapamazsın"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Feshane'de açılan sergiyi eleştirdi. Göksu, "Bu mekanda seçilen tarih kurban bayramı, seçilen mekan Eyüpsultan, seçilen içerik ise patolojik bir vaka olan LGBT, camiye saygısızlık ve dini değerlere ironi. Bu şehir bize tarihin emanetidir. Kalkıp, bu şehrin en önemli manevi merkezlerinde, kamu eliyle LGBT propagandası yapamazsın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı toplantılarının ilk birleşimi Saraçhane binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından başlatılan oturuma, meclis üyeleri ve belediye başkanları katıldı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iz bırakamamıştır"

Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "Bu arkadaşlar halk plajından anlamazlar. Halk plajından anlamak için halk gibi yaşamak lazım. Geceliği 316 bin lira olan bir villada tatil yaparsanız halk plajını nasıl anlayacaksınız. İstanbul 5 yılını şöyle geçirdi; 2 sene şov, reklam, tatil ve musakka şovları ile geçti. Son iki sene ittifak oyalamaları ile birlikte kendi oyunlarıyla genel başkanlarına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığı hayalleri ile geçti. 5. yıla doğru gidiyoruz. 5 yıllık süre içerisinde yönettiği kente liderlik edemeyen ve yönettiği kenti idare edemeyen ve yönettiği kente katma değer veremeyenin, bugün değişim için yola çıkmış olması beni değil buradaki arkadaşları düşündürür. 5. yıla girdik, bu şehirde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iz bırakamamıştır. Peki ne bırakmıştır? Bu şehre leke bırakmıştır. Ne lekesi? Vizyonsuzluk lekesi, partizanlık lekesi, samimiyetsizlik, hizmetsizlik lekesi bırakmıştır" dedi.

"Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojlik sergiyi bir an önce kaldırın"

Feshane'de açılan sergiyi eleştiren Göksu, "Bu mekanda seçilen tarih kurban bayramı, seçilen mekan Eyüpsultan, seçilen içerik ise patolojik bir vaka olan LGBT, camiye saygısızlık ve dini değerlere ironi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu toplumu cinsiyetsizleştirmekten ne anlıyorsunuz? Ne zevk alıyorsunuz? Bu toplumun kültürel değerlerine, bu toplumun manevi dinamiklerine savaş açmaktan ne anlıyorsunuz? Bu şehir İstanbul, bu şehir kadim kültürü temsil eder, bu şehir medeniyeti temsil eder, bu şehir bize tarihin emanetidir. Kalkıp, bu şehrin en önemli manevi merkezlerinde LGBT propagandası yapamazsınız. Kamu eliyle LGBT propagandası yapamazsın. Buradan sesleniyorum Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojik sergiyi bir an önce kaldırın. Size soruyorum, Hamidiye suyun adını neden kaldırmaya kalktınız? Tepki gelince sonra 3 harfli farklı bir markaya geçtiniz. Ben size söylüyorum? Gidin başka sularla oynayın, başka sularda oynayın. Siz farkında değilsiniz ama bu sular derin sulardır" şeklinde konuştu.

"İstanbulluların uğrak merkezi olma hüviyetinde bir mekandır"

Oturumda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Feshane; İstanbul'un kutsal kabul edilen bölgelerinden birinde, Eyüpsultan'da. Eyüpsultan Türbesi ve Caminin çok yakınında bir etkinlik merkezi olarak uzun yıllar kullanılmış, İstanbulluların uğrak merkezi olma hüviyetinde bir mekandır. Bu mekanın restorasyonun tamamlanması İstanbul adına sevindiricidir. Mekanın ve bulunduğu muhitin manevi iklimi 2019 yılında İBB Başkanı tarafından ikrar edilmiş, restorasyon sonrası bölgenin manevi kimliğine uygun etkinliklerin gerçekleştirileceği ve hatta bu mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev göreceği beyan ve taahhüt edilmiştir. Hal böyleyken, restorasyon sonrası mekanda gerçekleştirilen 'ortadan başlamak' isimli sergi, adı gibi toplumsal fay hatlarını ortadan ayırmaya namzet, siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Kültür ve sanatın kişisel politik dünya görüşleri ufkunda bir istikamet belirleme vasıtası, toplumsal mühendisliğin bir aracı olarak kullanılması, bir grubun, bir zümrenin elitist sanat algısının kültürel bir hegemonya ve meydan okuma imkanı olarak kullanılmasını daha doğrusu istismar edilmesini reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şikayetlerin yüzde 70'i sinek ve sivrisinek ile ilgili"

İstanbul'da sivrisinek sorununun olduğunu söyleyen Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz ise "Bizim belediye başkan arkadaşlarımız burada. Vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralara gelen şikayetlerin yüzde 70'i sinek ve sivrisinek ile ilgili" dedi.

Öte yandan ikinci toplantı 11 Temmuz Salı günü 14.00'da başlayacak.