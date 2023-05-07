Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Kamuoyunu Yanıltıyorlar

BAŞKAN SEKMEN: KAMUOYUNU YANILTIYORLAR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Erzurum'da nahoş bir kaos yaşandığını söyleyen Sekmen, "Bu kaosa sebebiyet veren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu ve parti yöneticileridir. Bugün şehrimizde İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yapılacağı ifade ediliyor. Arkasından 'Miting alanına İmamoğlu sokulmuyor, miting alanını belediye başkanı vermiyor' diye başta Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı ve İmamoğlu tweet atarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşıyorlar. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Malumunuz 4 Mayıs'tan itibaren artık seçimin idaresi il seçim kurulu tarafına verilmiş, yetki onlardadır. Gerekli miting alanlarının tespiti, gerekli miting izinlerinin verilmesi, her türlü seçimle ilgili yönetim il seçim kurulunun emrindedir. İl seçim kurulu miting alanlarını belirlemiş Erzurum'umuzda belirlenen miting alanı yeni miting etkinlik alanıdır. Ben bu olay üzerine İl Seçim Kurulu'na, parti mensubumuz AK Parti mensubuna sordum. İl Seçim Kurulu'na da telefonla sordum; 'Size böyle bir müracaat var mı?' Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok. O halde bir partinin genel başkanı bunları bilmeyecek kadar deneyimsiz ve tecrübesiz mi ki, 'Belediye başkanı miting alanını tahsis etmiyor. Miting alanını boşaltmıyor' diyorlar. Bizim miting alanı belli bir alan. Miting alanı bomboş. Eğer bir miting yapılacaksa orada yapılır. İkincisi arkasından İmamoğlu buraya geliyor 'esnaf ziyareti yapacağız' diye. Hemen şehrin merkezinde bulunan altı otopark, üzeri de ufak bir meydan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil. Kendilerini defalarca valilik tarafından, emniyet tarafından söyleniyor" diye konuştu.