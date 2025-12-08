Haberler

Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi
Güncelleme:
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan resmi olarak ağırlanan Macaristan Başbakanı Viktor Orban dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Orban, "Erdoğan'a göç politikası konusunda teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Avrupa'yı korumasaydı ve güneyinden Macaristan'a set olmasaydı, Avrupa'da hayat yaşanmaz hâle gelirdi. Avrupa, illegal ve yasa dışı göç denizinde yüzüyor olurdu. Bunun böyle olmamasını sağlayan Türkiye'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı için İstanbul'a gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN TÜRKİYE'DE

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Geçtiğimiz nisan ayında dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda ve akabinde Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Sayın Orban'la bir araya gelmiştim. Dostluk Anlaşması'nın yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle ilan ettiğimiz kültür yılı kapanış etkinliğini de geçen yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanı Sayın Sulyok ve Sayın Orban'la birlikte gerçekleştirmiştik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

Bugünkü görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime kadar münasebetlerimizin ahdî zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve savunma bakanlarımız ile istihbarat ve Savunma Sanayii başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısını yaptılar.

Bugün ayrıca, ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkân verecek Ortak Planlama Grubu'nun, Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı buluyor; bu istişare formatlarının iş birliğimizin güçlendirilmesine ilave katkılarda bulunacağına inanıyorum. Kıymetli basın mensupları; siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak, hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük.

ORBAN: TÜRKİYE SET OLMASAYDI, AVRUPA'DA HAYAT YAŞANMAZ HALE GELİRDİ"

Macaristan Başbakanı Orban ise dikkat çeken bir çıkışa imza attı: Orban şunları söyledi: "Bu fırsattan istifade ederek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göç politikası konusunda teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Avrupa'yı korumasaydı ve güneyinden Macaristan'a set olmasaydı, Avrupa'da hayat yaşanmaz hâle gelirdi. Avrupa, illegal ve yasa dışı göç denizinde yüzüyor olurdu. Bunun böyle olmamasını sağlayan Türkiye'dir. Türkiye, yüz binlerce yasa dışı göçmenin Avrupa'ya ilerlemesini engellemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, Macaristan adına size bu yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz."

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarırobinvan Persie:

Sonuç Türkiye yaşanmaz hale geldi

Haber YorumlarıDoğuş:

Saray ve çevresinde sorun yok

Haber YorumlarıYorumsuz:

Allah'ım sen bize sabır ver

Haber Yorumlarımehmet:

sabrın sonunda yandaş ülkesi bile kalmayacak.

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

2 milyar Euro verdiler ya

Haber YorumlarıImud Imud:

Üç kuruş para o kadar çileye

Haber Yorumlarımehmet altın:

Çok doğru tesbit! Türkiye yaşanmaz hale geldi, şirin göründük Avrupa'ya ne kadar takdir etseler az olur. Ne eğitim kaldı, ne din kaldı, ne ahlak kaldı. Avrupa bizi ne kadar kıskansa yeridir...

