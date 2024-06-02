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Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Türkiye'deki doğum hızının düştüğüne parmak basması ve "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir." sözleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız." diyerek dünyadaki örnekleri incelediklerini ve gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de doğum hızının düştüğüne dikkatleri çekerek "Türkiye için felakettir." ifadeleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz." dedi. Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

3 İLDE PİLOT ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da bildirdi. Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, onların haklarını savunduklarını ifade etti.

"YENİ MODELLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışmalar modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'de doğum hızının düştüğüne dikkat çekerek, "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (26)

Volkan Çolak:

Bunlar senin sayende reis herşey senin sayende Allah seni başımızdan eksik etsin inşallah yoksa gideceğin yok

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36
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burak sencanli:

Zorla çocuk yaptıracaklar millete şaka gibiyiz gerçekten

151
36
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Bir çocuğun anne rahmine düşmesinden doğumuna kadar kaç para gerekli kontroller için. Peki doğduktan sonra 1 paket bez bir kutu mama fiyatlarından gerçekten haberleri yok bunların.

yanıt5
yanıt1
Aras Yılmaz:

Çok insan değil az ve kaliteli insan değer üretir sayın Tayyip bey. Nüfusu artırmaya çalışmak yerine kaliteyi eğitim seviyesini alım gücünü artir.

147
21
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Murat Aktuğ:

Kardeşim en az 3 çocuk diyorsunuz da bu adam 3 çocuğa nasıl bakacak ona birşey demiyorsunuz. Kadın bakamam korkusuyla erkek kadın benden bosanirsa çocukları göremem korkusuyla çocuk yapmıyor. Boşanma sonrası kadın ile erkek arasındaki meseleyi çocuklara maal eden aile fertlerine ağır ceza getirilmeli kanun açık kalıyor baba anneye anne babaya çocuğu gostermiyor boşanma oranı artıyor. Kasın niye siyah diye boşanmaya kalkisanlar var. Bu boşanmayı bu kadar kolaylaştırmamak lazım.

132
8
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Mustafa Ertaş:

rızk allahtan yanlış düşüncedesiniz nice 8 9 kardeşli adamlar var ekmeğe muhtaç büyümüşler ama şimdi yanında 500 kişi çalıştırıyor. ama boşanma konusunda devletin zaafı çok nafaka vs hep kolaylastirmislar kadın nasılsa maaşım olacak bu adamı niye çekeyim düşüncesinde

yanıt8
yanıt17
Mehmet Gazanfer:

Mustafa Ertaş o zamanki imkanlar şimdi yok o zaman dedemin zamanında tazminatla ev alınabiliyordu şimdi tazminatla bırak evi araba dahi alamazsın

yanıt2
yanıt0
Hakan Acar:

İnsanlar evlenemiyor bazıları da evlenmiyor. Evlenemeyenler düğün masrafı, ev, araba sorunu, çocuk gelecekten vb. sebeplerle evlenemiyor. Evlenmeyenler gelecekten umutsuz, hayatta mutsuz. Bu ortama bir köle getirmeyeyim diye çocuk istemiyor.

100
10
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hakan er:

Ekonomiyi düzeltin boşanmaları önleyecek tedbirler alın iş hayatını düzeltin kadınları iş hayatından çekin ahlakı düzeltin gercek anlamda dini eğitimleri verin hersey zaten zincirleme düzelir

68
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Satinalma gf:

ilk pilot çalışma yolsuzluğu engellemek üzere yapılsa , bir müddet sonra çocuk sayısında kendiliğinden artış olacaktır zaten.

44
1
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