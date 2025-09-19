Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyeceğiz

İstanbul'dan almak istediği Silvan Kitabesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engel olması nedeniyle alamadığını söyleyen Netanyahu'ya Erdoğan, "Çıkmış bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor, onu sana vermeyiz" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisini hadsiz ifadelerle hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka tarafında bu hakikati bilmeleri vardır" dedi.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN İZZETİDİR"

İstanbul'dan almak istediği Silvan Kitabesi'nin Erdoğan'ın engel olması nedeniyle alamadığını söyleyen Netanyahu'ya verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR ÇAKIL TAŞINI DAHİ VERMEYİZ"

"Bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor" diyen Erdoğan, "Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Kudüs'ten elimizi çekmeyeceğiz" sözlerini de sarf etti.

"DİŞİMİZ TIRNAĞIMIZLA BURALARA GELDİK"

Erdoğan konuşmasında ayrıca "Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik" açıklamasında da bulundu.

"YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri de sarf etti: "Bugün karada havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustosta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık. Başlangıç destanımızı yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak."