Haberler

Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Silvan Kitabesi" resti: Onu sana vermeyeceğiz

Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyeceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te yaptığı açıklamada kendisini hadsiz sözlerle hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt verdi. İstanbul'dan almak istediği Silvan Kitabesi'nin Erdoğan'ın engel olması nedeniyle alamadığını söyleyen Netanyahu'ya Erdoğan, "Çıkmış bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor, onu sana vermeyiz" sözleriyle rest çekti.

İstanbul'dan almak istediği Silvan Kitabesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engel olması nedeniyle alamadığını söyleyen Netanyahu'ya Erdoğan, "Çıkmış bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor, onu sana vermeyiz" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te çok önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisini hadsiz ifadelerle hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka tarafında bu hakikati bilmeleri vardır" dedi.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN İZZETİDİR"

İstanbul'dan almak istediği Silvan Kitabesi'nin Erdoğan'ın engel olması nedeniyle alamadığını söyleyen Netanyahu'ya verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR ÇAKIL TAŞINI DAHİ VERMEYİZ"

"Bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor" diyen Erdoğan, "Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Kudüs'ten elimizi çekmeyeceğiz" sözlerini de sarf etti.

"DİŞİMİZ TIRNAĞIMIZLA BURALARA GELDİK"

Erdoğan konuşmasında ayrıca "Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik" açıklamasında da bulundu.

"YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri de sarf etti: "Bugün karada havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustosta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık. Başlangıç destanımızı yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

CHP kurultayı yapılacak mı? YSK tartışmalara noktayı koydu
Gaziler Günü'nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var

Gazilere bunu reva görenler utansın
Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı

Milli sporcumuz, turnuvada yaptığıyla gönüllerin şampiyonu oldu
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

Fiyatı 80 bin liradan başlayan ürün için birbirlerini ezdiler
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.