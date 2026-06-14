Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçında ikinci yarıda oyuna giren Kenan Yıldız, kısa sürede etkisini hissettirdi. Hücum hattına hareketlilik getiren genç futbolcu, topu ileri taşıyan aksiyonları ve bire birdeki etkili oyunuyla ön plana çıktı.

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Milli Takım'ın sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen Kenan Yıldız'ın performansı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Birçok taraftar, genç yıldızın oyuna girdikten sonra takımın hücum gücünü artırdığını ve mücadele isteğiyle dikkat çektiğini ifade etti.

UMUT VEREN PERFORMANS

Karşılaşma öncesinde sakatlığı nedeniyle durumu merak edilen Kenan Yıldız'ın ortaya koyduğu görüntü, teknik heyeti de sevindirdi. Genç oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca enerjisi ve üretkenliğiyle takım adına olumlu sinyaller verdi.

GELECEK MAÇLAR İÇİN MESAJ VERDİ

Dünya Kupası'nın henüz başında olan A Milli Takım'da Kenan Yıldız'ın performansı, ilerleyen maçlar öncesinde taraftarlara umut aşıladı. Genç yıldızın ortaya koyduğu futbol, takımın kalan grup karşılaşmalarında daha fazla süre alabileceği yönündeki beklentileri artırdı.