Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kuruldu

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısında, oy birliğiyle başkan seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, engelli bireylerin karşı karşıya bulunduğu sorunların tespiti, çözüm yollarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kurulan 'Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu' çalışmalarına başladı. Komisyonun ilk toplantısında, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oy birliğiyle komisyon başkanı seçildi. Açılış toplantısında teşekkür konuşması yapan Kasapoğlu, bu görevin şahsı için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada, toplumsal sorumluluğumuzun en anlamlı başlıklarından biri olan engelli bireylerimizin hayatını daha yaşanabilir, daha adil ve daha erişilebilir kılmak amacıyla önemli bir göreve başlıyoruz. Bu mesele partiler üstü bir meseledir; bu mesele memleket meselesidir" dedi.

'HEPİMİZİN ORTAK KONUSU, ORTAK VİCDANIDIR'

Komisyonun çıktısı olacak raporun, hayata geçirilebilir çözüm önerileri sunmasının ve uygulamada yol gösterici bir rehber olmasının hedeflendiğini belirten Kasapoğlu, "2002'den bu yana engelli bireyler için yapılan reformlar, bir milim bile boşluk bırakmayan kapsamlı bir iradeyi temsil ediyor. Engellilerin alamadığı hiçbir hizmeti hizmet olarak görmedik, görmüyoruz. Şimdi bu süreci daha da ileri taşımak, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek zorundayız. Koşullar ve ihtiyaçlar değişirken, biz olduğumuz yerde kalamayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYDU'

Türkiye'nin engelli haklarında uluslararası düzeyde de güçlü bir irade ortaya koyduğunu dile getiren Kasapoğlu, Türkiye'nin 2007 yılında imzaladığı ve 2009'da taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni hatırlatarak, bu komisyondaki çalışmaları uluslararası taahhütlerin devamı olarak değerlendirdi. Toplumun tüm kesimleriyle temas halinde olunacağını, farklı engel gruplarını temsil eden bireylerin de sürece dahil edileceğini belirten Kasapoğlu, "Yaşayacaksak birlikte yaşayacağız, yürüyeceksek birlikte yürüyeceğiz, güleceksek hep birlikte güleceğiz. Türkiye'nin bütün imkanları, 86 milyon olarak Türkiye'nin tüm evlatlarınındır. Biz bu ülkenin evlatlarının önünde hiçbir engeli tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Hayata geçirilebilir, kalıcı ve katılımcı çözümler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ POLİTİKA ÖNERİLERİ HAZIRLANACAK

Komisyonun, eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilir çevre düzenlemelerine, kültürden spora kadar birçok alanda politika önerileri geliştireceği, STK'lar, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarıyla istişarelerde bulunacağı belirtildi. Komisyon çalışmaları kapsamında, engelli bireylerin eğitime, istihdama, sağlığa ve sosyal hayata katılım süreçlerinin detaylı biçimde ele alınacağı, kamu kurumlarının mevcut uygulamalarının değerlendirileceği, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve farklı engel gruplarının temsilcileriyle doğrudan temas kurulacağı, erişilebilirlik, farkındalık ve kapsayıcılık ekseninde yeni politika önerilerinin hazırlanacağı ifade edildi.

KOMİSYONDA 6 PARTİDEN 22 VEKİL GÖREV YAPIYOR

Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM ve Yeni Yol Partisi'nden toplam 22 milletvekilinin yer aldığı komisyonda çalışmalar boyunca saha ziyaretleri, tematik oturumlar ve kamuoyu bilgilendirmelerinin düzenli olarak yapılacağı bildirildi.